El partido empieza a las 20.30 en Puyuta y ya se venden entradas. El estadio abrirá a las 19 con accesos y valores definidos.

Las banderas ya estan colocadas en el estadio puyutano

En Puyuta ya hay movimiento por la final de Cuyo del Regional Amateur, en la que Sportivo Desamparados enfrentará a Pacífico de General Alvear a las 20.30. La expectativa se concentra en el estadio del club sanjuanino, donde se espera una concurrencia alta de hinchas para un partido decisivo en la competencia regional.

Las boleterías fueron habilitadas desde las 18 y el ingreso del público al estadio comenzará a las 19. La organización dispuso estos horarios para ordenar el acceso previo al inicio del encuentro y evitar demoras en los controles de entrada.

Precios y sectores

Las entradas tienen los siguientes valores: popular, $15.000; platea baja, $20.000; platea alta, $25.000. Para jubilados y menores, la popular cuesta $8.000 y la platea $10.000. Los montos fueron informados para esta instancia del torneo y alcanzan a los distintos sectores habilitados.

Accesos habilitados

La Popular Este ingresará por calle Roger Balet. Plateas, Popular Norte y Prensa deberán hacerlo por Adán Quiroga y Augusto Echegaray. En tanto, planteles y dirigentes accederán por Adán Quiroga y Esteban Echeverría. La distribución apunta a separar los circuitos de público, prensa y delegaciones para el operativo de seguridad y control.

Desde la organización recomendaron asistir con la entrada en mano y el código QR previamente descargado para agilizar los controles. El partido está programado para las 20.30, en una noche que puede definir el avance de Desamparados en la final de Cuyo del certamen regional.