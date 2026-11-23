El Torneo Clausura de la Liga Profesional entró en su etapa decisiva y ya tiene seis equipos clasificados a cuartos de final. También quedaron confirmados tres cruces, mientras permanecen dos lugares por definir en el cuadro.

Los primeros clasificados son Vélez, Independiente, Instituto, River, Rosario Central y Barracas Central. El Fortín avanzó por penales ante Belgrano, mientras que el Rojo superó 2-1 a Argentinos Juniors en La Paternal. De ese modo, ambos quedaron emparejados en uno de los cruces ya resueltos.

Otro duelo confirmado será el de Instituto frente a River. El conjunto cordobés venció 2-1 a Huracán y el Millonario se clasificó con un triunfo 3-1 sobre Lanús. En paralelo, Rosario Central y Barracas Central completan el tercer enfrentamiento ya establecido, luego de que el Canalla derrotara 3-1 a Gimnasia de Mendoza y el Guapo eliminara 1-0 a Defensa y Justicia.

Definición en La Plata La atención quedó centrada en La Plata, donde Gimnasia y Esgrima le gana 3-2 a Newell's en tiempo suplementario. Ese resultado define otro pasaje a cuartos y deja a la espera al equipo que avance, en un partido que todavía no terminó de cerrar su resolución.

El ganador de ese cruce deberá esperar hasta el miércoles para conocer a su rival. Saldrá del partido entre Boca e Independiente Rivadavia, programado para las 21 en La Bombonera. Con ese encuentro y el restante por resolver, el cuadro de cuartos quedará completo para la próxima instancia del certamen.