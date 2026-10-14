La Selección argentina no viajará a Asia en la próxima fecha FIFA. La AFA busca nueva sede y rivales para dos amistosos entre el 9 y el 17 de noviembre.

La Selección argentina no jugará la gira prevista por Asia en la próxima fecha FIFA de noviembre, luego de que se cayera la organización de esa serie de amistosos. Según informó Doble Amarilla este miércoles, la AFA ya trabaja en una nueva programación para los dos compromisos que el equipo tiene previstos entre el lunes 9 de noviembre y el martes 17.

El plan original contemplaba partidos en tierras orientales, con Arabia Saudita e India como rivales que asomaban para jugar en China. Sin embargo, problemas de organización para definir sedes y oponentes hicieron que esa alternativa quedara descartada. La cancelación obliga a la entidad que conduce el fútbol argentino a resolver con rapidez dónde se disputarán los encuentros, a menos de un mes del inicio de la ventana internacional.

Nueva agenda

En ese escenario, la principal alternativa es que la Scaloneta vuelva a presentarse en Argentina. El primer rival que aparece con más chances es Uruguay, al que enfrentaría en el Estadio Único Diego Armando Maradona - Tricampeones del Mundo, en La Plata, un estadio que la AFA busca convertir en sede habitual de la Selección. Para el segundo partido todavía no está definido el adversario.

Posible segundo partido

Entre las opciones que se manejan figura una revancha frente a la Celeste en Montevideo, aunque esa posibilidad aún no fue confirmada. La reprogramación quedó atada a la definición de rivales y sedes, en un contexto en el que la Selección atraviesa una etapa de transición tras la despedida de Lionel Messi, mencionada en el texto original como el punto de partida de una “nueva era”.

La agenda definitiva deberá quedar cerrada antes de la fecha FIFA de noviembre, ya que la ventana internacional se extiende entre el 9 y el 17. Hasta entonces, la variable central es la confirmación de los dos amistosos y de los escenarios donde se jugarán.