El 28 de noviembre de 1976, en un amistoso ante la Unión Soviética en el estadio de River, el equipo dirigido por César Luis Menotti utilizó por primera vez el emblema de la AFA sobre la camiseta albiceleste.

La Selección Argentina, conducida por César Luis Menotti, enfrentó el 28 de noviembre de 1976 a la Unión Soviética, en cancha de River, en un partido de preparación con vistas al Mundial de 1978.





Lo más relevante de esa tarde en la que pasó muy poco, ya que el encuentro finalizó empatado en cero, fue el estreno del escudo de la AFA, ubicado en el lado del corazón de la casaca Albiceleste.





El escudo del ente rector del fútbol argentino, fundado a finales de 1934, ya había sido utilizado por la Selección Argentina desde el Mundial que se desarrolló en Suecia en 1958.





Sin embargo, el distintivo solo se podía ver en la chaqueta americana que formaba parte de la

vestimenta de la delegación (lo usó también en Chile 1962, Inglaterra 1966 y Alemania 1974) y no en la camiseta.





Norberto "Toto" Rud, empresario, apasionado por los deportes y corresponsal argentino del diario L'Italia del Popolo, solicitó a la AFA que la Selección Argentina utilizara el escudo.





Fundamentó su pedido, aduciendo que la imagen de televisión blanco y negro que existía en aquella época, no permitía a los televidentes en muchas ocasiones distinguir a los jugadores argentinos, lo mismo ocurría con las fotos.

Américo Gallego con la camiseta argentina y el escudo de la AFA. Además, el escudo estaba presente en la camiseta de las mayoría de las selecciones que disputaron el Mundial de 1974. Por ejemplo el águila en la camiseta de Alemania, el león negro en la de Países Bajos ( Holanda), las siglas CCCP en la de la Unión Soviética y el escudo de la CBF, con las tres estrellas arriba (por los tres mundiales ganados), en la de Brasil.

Toto no realizó solamente un pedido, sino varios, a través de cartas que enviaba a la AFA. Y muchas veces acompañaba la carta con un prediseño que él mismo confeccionaba.





En la sesión que tuvo lugar el 16 de noviembre de 1976, el Comité Ejecutivo de la AFA resolvió que "en lo sucesivo los jugadores de las Selecciones Nacionales actúen con camisetas con el escudo oficial de la AFA".





Días después de esa resolución, el 28 de noviembre, la Selección Argentina, integrada por Gatti; Tarantini, Olguín, Daniel Killer, Carrascosa; Ardiles, Gallego, Valencia, Houseman, José Luis Saldaño y Bertoni, luego ingresaron Bochini y Juan Ramón Rocha, utilizó por primera vez el escudo en la camiseta para enfrentar a la Unión Soviética.





Veinte años después de ese partido y en vísperas del Mundial que tuvo como escenario a Alemania en 2006, le agregó las dos estrellas recordando las conquistas en Argentina 1978 y México 1986. Luego de Qatar 2022, se le sumó la tercer estrella que estrenó en la Copa del Mundo de 2026.







