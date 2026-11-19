Matías Manna difundió el mapa de seguimiento del cuerpo técnico con jugadores de la Mayor, la Sub-20 y la Sub-17. La ventana de noviembre dejó pruebas, ausencias y variantes en Ezeiza.

El cuerpo técnico de la Selección Argentina hizo público el esquema de seguimiento que utiliza para ordenar a 74 futbolistas entre la Mayor, la Sub-20 y la Sub-17. La difusión fue realizada por Matías Manna, analista de video y ayudante táctico de Lionel Scaloni, a través de Instagram. El mapa divide a los jugadores por categoría y puesto, y funciona como una radiografía del trabajo de evaluación que sostiene el proceso deportivo.

El material fue publicado con el título “Fecha FIFA Noviembre 26” e incluyó imágenes de la semana de trabajo en el predio de Ezeiza. Según la publicación, el seguimiento se organiza en tres grupos: Mayor, Sub-20 y Sub-17, cada uno con un color distinto. La referencia adquiere relevancia porque muestra cómo el cuerpo técnico proyecta recambios y alternativas para la etapa posterior a Lionel Messi.

Distribución por categorías

En la Mayor figuran 28 jugadores: 4 arqueros, 9 defensores, 7 mediocampistas y 8 delanteros. En la Sub-20 aparecen 24 futbolistas, con 4 arqueros, 8 defensores, 7 mediocampistas y 5 delanteros. La Sub-17 completa el listado con 22 nombres, distribuidos en 3 arqueros, 8 defensores, 7 mediocampistas y 4 delanteros. La nómina no implica convocatoria inmediata, sino un universo de observación y seguimiento para futuras decisiones.

En la Mayor, los arqueros son Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli, Juan Musso y Santiago Beltrán. Entre los defensores figuran Nicolás Tagliafico, Román Vega, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Mariano Troilo, Leonardo Balerdi, Aaron Anselmino, Agustín Giay y Gonzalo Montiel. Como mediocampistas aparecen Máximo Perrone, Ezequiel Fernández, Valentín Barco, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios y Nico Paz. Los delanteros listados son Gianluca Prestianni, Thiago Almada, Julián Álvarez, Santiago Castro, José López, Franco Mastantuono, Matías Soulé y Giovani Simeone.

Ausencias y contexto inmediato

La ventana de noviembre dejó ausencias por lesión, suspensión, decisión técnica y liberación para compromisos de clubes. No estuvieron Cristian Romero, Nicolás González y Lautaro Martínez por lesión, mientras que Leandro Paredes y Nahuel Molina quedaron suspendidos por lo ocurrido en el Mundial 2026. Tampoco fueron convocados Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso. En tanto, Leonel Flores, Milton Delgado y Tomás Aranda fueron liberados para la final de la Copa Sudamericana con Boca.

El cierre de esa fecha FIFA incluyó una derrota ante Uruguay en La Bombonera y una goleada por 7-0 frente a Costa Rica en Córdoba. En ese marco, Scaloni utilizó la ventana para probar nombres nuevos y variantes tácticas, mientras el cuerpo técnico amplía la base de futbolistas bajo observación. El próximo dato a seguir es cómo se traduce ese seguimiento en futuras convocatorias y en la conformación definitiva del recambio generacional.