El equipo de Diego Placente cayó en el debut del Mundial Sub 17. Ahora deberá sumar en sus dos partidos restantes para sostener chances de clasificación.

La Selección Argentina perdió por 2-0 frente a Australia este jueves en su estreno en el Mundial Sub 17 de Qatar. El equipo dirigido por Diego Placente tuvo un comienzo favorable, pero no aprovechó sus ocasiones y terminó cediendo ante un rival que capitalizó sus llegadas.

Argentina arrancó mejor y dispuso de varias chances, mientras el conjunto oceánico esperó replegado y buscó lastimar de contraataque. En ese contexto llegó la apertura del marcador, con una aparición de Akol Akon cuyo remate se desvió en Álvaro Güich. Más tarde, el mismo Akon convirtió el segundo tanto y cerró el resultado.

En el final del encuentro, el ingresado Benjamín Vallejo fue expulsado. La roja dejó al seleccionado con una preocupación adicional de cara a la continuidad del torneo, en una zona en la que cada punto puede incidir en la clasificación.

Lo que viene El objetivo inmediato será ganar los dos partidos restantes y alcanzar los seis puntos, una cosecha que lo dejaría mejor posicionado para avanzar. Sin embargo, la ubicación final también dependerá de los demás resultados del grupo, ya que incluso podría darse un triple empate en seis unidades con Australia y Dinamarca, si ambos vencen a Mozambique y los daneses superan a los australianos.

Si Argentina obtiene una victoria y un empate, terminará con cuatro puntos y tendrá posibilidades de quedar entre los dos primeros o de avanzar como uno de los mejores terceros. Esa cantidad, de todos modos, no garantiza matemáticamente la clasificación. La próxima presentación será el domingo a las 12.30 ante el seleccionado africano, y luego cerrará la fase de grupos el miércoles 25 a las 12.30 frente a los europeos.