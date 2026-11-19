El operativo se realizó este jueves por la mañana en el hotel donde se aloja el plantel en Colombia. También alcanzará a Atlético Mineiro antes de la final.

La Unidad Antidopaje de la Conmebol realizó este jueves por la mañana un control sorpresa a futbolistas de Boca Juniors en el hotel Estelar Alto Prado de Barranquilla, donde el plantel concentra antes de la final continental. El procedimiento alcanzó a 23 de los 33 jugadores de la delegación xeneize y se hizo mediante un sorteo basado en los números de camiseta. La medida interrumpió la rutina prevista para la mañana previa al partido decisivo.

El operativo comenzó a las 8.30, hora local, e incluyó análisis y extracciones de sangre. Según lo informado, el cuerpo técnico había previsto que los futbolistas descansaran hasta media mañana, pero la llegada de los inspectores alteró esa programación. En ESPN señalaron que el procedimiento tomó por sorpresa tanto a los jugadores como al equipo de trabajo.

Antecedentes recientes

No fue la primera vez que el plantel de Boca Juniors quedó alcanzado por un control de este tipo en las últimas semanas. Hace aproximadamente dos semanas, la Conmebol ya había realizado análisis en el predio del club en Buenos Aires, y días atrás también se había concretado un procedimiento sorpresivo de la Liga Profesional. Agustín Marchesín, lesionado, quedó excluido del sorteo.

La revisión también se hará en la concentración de Atlético Mineiro, rival de Boca en la final. De ese modo, ambos planteles quedarán sometidos al mismo protocolo antes de la definición continental, en un contexto de controles reforzados por la instancia del torneo.

El partido se jugará este sábado desde las 19.30 de Argentina en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez. El encuentro definirá al campeón de la Copa Sudamericana 2026 y además otorgará un lugar en la Recopa Sudamericana y la clasificación a la Copa Libertadores 2027.