El entrenador dijo que no entregará el dorsal hasta que resulte obligatorio. También habló de la ausencia de Lionel Messi y de la continuidad del proyecto.

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, dijo en conferencia de prensa que la camiseta 10 no será asignada a otro jugador en este partido y que la decisión se postergará hasta que sea obligatoria. La definición llega tras el retiro de Lionel Messi del seleccionado y abre una etapa sin un heredero inmediato para el dorsal más identificado con su ciclo. Según el técnico, todavía no evaluaron a quién podría corresponderle.

“En este partido (la camiseta 10) no se la vamos a dar a nadie. No tenemos pensado a quién dársela hasta que no sea obligatoria. Y cuando sea obligatoria ya veremos a quién se la damos”, afirmó Scaloni. El entrenador agregó que no considera el tema una prioridad inmediata, aunque sostuvo que cuando se tome una decisión será definitiva. “No es algo que me preocupe, o que sea especialmente importante. Sí es verdad que el día que decidamos, será para siempre”, señaló.

Una definición a largo plazo

En ese marco, Scaloni indicó que no quieren “andar dando la 10 a distintos jugadores”, lo que sugiere una búsqueda de continuidad para el dorsal. El técnico explicó que todavía quedan partidos para analizar y que la resolución dependerá del rendimiento y de la evaluación del cuerpo técnico. Entre los nombres jóvenes que podrían encuadrarse en esa lógica mencionó a Franco Mastantuono (19), Nico Paz (22), Leonel Flores (19) y Gianluca Prestianni (20), aunque no dio una definición sobre ninguno de ellos.

La ausencia de Messi

El entrenador también se refirió al escenario que dejó la salida de Lionel Messi del combinado nacional, luego de más de 20 años de historia compartida, según el propio planteo de la conferencia. “Es difícil dar una lista sin que él esté, pero bueno, hay que ir acostumbrándose. El hincha también: saber que no va a estar y todo lo que él generaba”, expresó. A la vez, remarcó que el equipo deberá sostener su funcionamiento sin el capitán y que el trabajo del cuerpo técnico será intentar acercarse a la forma de juego que se consolidó con él en cancha.

Por último, Scaloni fue consultado sobre si habló con Messi después de tomar la decisión de renovar su contrato con Argentina. El técnico respondió que no mantuvo esa conversación y dijo: “Espero que esté contento de que pueda seguir”. La definición sobre la camiseta 10 quedará abierta hasta que el cuerpo técnico considere que ya debe asignarse de manera permanente.