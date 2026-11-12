Lionel Scaloni continuará como entrenador de la Selección Argentina hasta 2030. El anuncio se realizó este jueves y la renovación incluye al cuerpo técnico.

La Selección Argentina confirmó este jueves que Lionel Scaloni seguirá como entrenador hasta 2030, en un acuerdo que también alcanza al cuerpo técnico. El anuncio se realizó en conferencia de prensa y quedó vinculado al ciclo que continuará, al menos, hasta el próximo Mundial. Según el propio entrenador, la decisión fue tomada después de conversar con sus colaboradores y su entorno cercano.

Renovación y alcance. Durante la presentación, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, anunció oficialmente la continuidad del cuerpo técnico del “Gringo” Scaloni por el período 2027-2030. Tapia sostuvo que el acuerdo es “importantísimo” y remarcó que el entrenador tendrá la posibilidad de dirigir tres Mundiales con la Selección. La renovación se estructura en dos tramos: una primera etapa hasta la Copa América 2027 y una segunda hasta el Mundial 2030.

La definición del entrenador. Scaloni dijo que se trata de “la mejor decisión” y señaló: “Estoy feliz. La verdad que a pesar de que no son momentos fáciles para mi, familiares, esto me llena”. También afirmó: “Es lo que queríamos todos de un primer momento”, y agregó que el cuerpo técnico está “como el primer día, con ilusión y las mismas ganas de siempre”. La conferencia se produjo antes del amistoso frente a Uruguay en La Bombonera.

Continuidad del proyecto. El nuevo vínculo mantiene en marcha el proceso iniciado por el cuerpo técnico que obtuvo el Mundial de Qatar 2022, dos ediciones de la Copa América y la Finalissima. Tapia también señaló que Walter Samuel podría iniciar una nueva etapa profesional en Europa, aunque el resto del equipo tendría continuidad. Con esa base, la conducción técnica queda asegurada para el próximo ciclo competitivo.

Lo que sigue. Con la renovación confirmada, Scaloni podrá sostener el recambio generacional y dar lugar a futbolistas jóvenes que empezaron a sumar minutos en las últimas convocatorias. El objetivo inmediato es mantener la identidad del equipo y encarar la preparación hacia la próxima Copa del Mundo. El anuncio deja definido el marco contractual del entrenador y del cuerpo técnico para los próximos años.

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