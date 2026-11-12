El partido se jugará este jueves a las 20 en el estadio Julio César Villagra. Estudiantes llega tras quedar fuera de los playoffs y con la final de la Libertadores en el calendario.

En el estadio Julio César Villagra, Estudiantes e Independiente Rivadavia se enfrentarán este jueves a las 20.00 por la Supercopa Argentina 2026. El encuentro reunirá al campeón del Trofeo de Campeones 2025 y al ganador de la Copa Argentina de ese mismo año. El resultado definirá un nuevo título oficial para ambos equipos y, en el caso de Estudiantes, llega en la antesala de la final de la Copa Libertadores.

El presente de Estudiantes El equipo dirigido por Alexander Medina viene de empatar 1-1 con Talleres en el Estadio Mario Alberto Kempes, por la última fecha de la Zona A del Torneo Clausura. Alexandro Maidana marcó para la T y Roman Daniel Riquelme, en contra, anotó para el León. Con ese resultado, quedó 12° en su zona con 16 puntos y afuera de los playoffs. Pese a ese cierre, el plantel tiene en el calendario la final de la Copa Libertadores, prevista para el sábado 28 de noviembre ante Palmeiras en Montevideo, Uruguay.

La situación de Independiente Rivadavia El conjunto conducido por Alfredo Berti llega después de igualar 1-1 en el clásico frente a Gimnasia de Mendoza, disputado en el Estadio Víctor Antonio Legrotaglie. Germán Guiffrey abrió el marcador para el local y Luís Díaz empató a los 95 minutos para la Lepra. Ese punto lo dejó 7° en la Zona B del Clausura y con clasificación a la próxima instancia, en la que se medirá con Boca en La Bombonera. El cruce por la Supercopa representa para el club mendocino la posibilidad de sumar su segunda conquista en Primera División.

Los probables equipos En Estudiantes, la formación probable es Fernando Muslera; Eros Mancuso o Eric Meza, Santiago Núñez, Marcos Rojo y Gastón Benedetti; Fabricio Pérez, Baltasar Rodríguez, Ezequiel Piovi y Joaquín Tobio Burgos; Tiago Palacios y Guido Carrillo. El director técnico es Alexander Medina. En Independiente Rivadavia, el probable once incluye a Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Leonard Costa, Alejo Osella y Juan Elordi; Tomás Bottari, José Florentín, Luis Sequeira y Matías Reali; Matías Fernández y Álex Arce. El entrenador es Alfredo Berti.

La transmisión estará a cargo de ESPN. El árbitro designado es Yael Falcón Pérez y Héctor Paletta estará a cargo del VAR, el sistema de asistencia arbitral por video. El desarrollo del partido y el resultado quedarán como referencia inmediata para ambos equipos, en una semana marcada por definiciones deportivas de alcance nacional e internacional.