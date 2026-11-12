El ciclista de Pocito se impuso en la tercera etapa de la 83° Vuelta al Valle, en Río Negro . Suma dos victorias y un segundo puesto en la general.

El pocitano Rodrigo Díaz ganó este miércoles la tercera etapa de la 83° Vuelta al Valle y sostuvo el liderazgo de la clasificación general de la competencia que se disputa en Río Negro.

La prueba recorrió 147 kilómetros entre Allen y El Cuy, en un trazado que exigió resistencia y estrategia a lo largo de la jornada. La largada se hizo frente a la Municipalidad de Allen y la llegada se registró en El Cuy. Díaz completó el tramo en 3 horas, 24 minutos y 59 segundos.

El ciclista sanjuanino fue el más rápido de la etapa y quedó por delante de Anderson Maldonado, que terminó segundo, y de Pablo Bonilla, que ocupó el tercer puesto. El resultado le permitió sostener la posición de privilegio en la general, en una carrera que todavía tiene varias jornadas por delante.

Antecedentes de la competencia

El inicio de Díaz en la Vuelta al Valle ya había sido consistente: en la primera etapa terminó segundo y en la segunda logró la victoria. Con el triunfo de este miércoles, acumula dos etapas ganadas y un segundo lugar en las tres primeras jornadas.

Ese desempeño lo mantiene al frente de la clasificación general y lo deja bien posicionado para las etapas que restan. La evolución de la carrera seguirá marcada por el rendimiento de los principales candidatos y por la capacidad de sostener diferencias en un recorrido de exigencia acumulada.