La AFA confirmó la continuidad de Lionel Scaloni hasta 2030 . El acuerdo se anunció antes del amistoso frente a Uruguay en La Bombonera .

La continuidad de Lionel Scaloni al frente de la Selección Argentina quedó formalizada con un acuerdo con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para extender su contrato hasta 2030. La definición abarca un nuevo ciclo con horizonte en la próxima Copa del Mundo y fue comunicada en la previa del amistoso ante Uruguay.

La confirmación estuvo a cargo del presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia, durante una conferencia de prensa compartida con el director técnico en La Bombonera. Tapia anunció oficialmente la renovación del cuerpo técnico “por el período 27 al 30” y sostuvo que se trata de “una alegría para todos los que componen el Comité Ejecutivo de la AFA como para todos los argentinos y las argentinas”.

Alcance del acuerdo El nuevo vínculo contempla una primera etapa hasta la Copa América 2027 y una segunda hasta el Mundial 2030. Según Tapia, el entrenador de Pujato tendrá así la posibilidad de convertirse en el técnico con más participaciones mundialistas en la historia de la institución. El dirigente señaló además que “va a tener la responsabilidad de dirigir tres” Mundiales.

Antecedentes deportivos La renovación también ratifica el respaldo al ciclo que condujo a la conquista del Mundial de Qatar 2022, dos ediciones de la Copa América y la Finalissima. El texto difundido en la conferencia no precisó cambios en la estructura completa del cuerpo técnico, aunque indicó que Walter Samuel podría iniciar una nueva etapa profesional en Europa y que el resto del equipo tendría continuidad.

Proyección del ciclo Con el contrato asegurado, Scaloni podrá sostener el recambio generacional iniciado en las últimas convocatorias y dar mayor participación a futbolistas jóvenes. La continuidad del proyecto apunta a consolidar una estructura competitiva sin alterar la base que llevó a la Argentina a ganar el último Mundial. El próximo hito del calendario será la preparación para el amistoso frente a Uruguay y, luego, el tramo que conduce a la Copa América 2027.