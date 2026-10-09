Lionel Scaloni proyecta el trabajo de la Selección Argentina hacia el Mundial 2030 y una de las variables centrales es la continuidad de su cuerpo técnico. El entrenador pretende conservar a Walter Samuel, uno de sus colaboradores más cercanos, ante la posibilidad de que el exdefensor decida cerrar su etapa en diciembre. La definición importa porque puede modificar la estructura de trabajo que acompañó al seleccionado en los últimos años.

Ocho años de trabajo conjunto

Samuel integra el equipo de Scaloni desde hace ocho años y participó del proceso que llevó a la Albiceleste a conquistar títulos internacionales. Según trascendió, el ayudante de campo tendría la intención de finalizar su vínculo para iniciar una carrera como director técnico principal, con Europa entre los posibles destinos. En ese escenario, la continuidad en el seleccionado compite con la posibilidad de asumir una conducción propia.

La postura del entrenador

Scaloni se refirió públicamente a la situación antes de la última fecha FIFA y dejó en claro que prioriza el vínculo personal y las aspiraciones profesionales de su colaborador. “Es indudable que, además de ser importantísimo, es mi amigo. Yo quiero lo mejor para él. Si él quiere tomar una decisión, es justo que lo pueda hacer”, expresó. También señaló: “Tiene las puertas abiertas. No va a haber problema si es así. Sería una pérdida importantísima y veremos qué pasa si después no está”.

Qué está en juego

La eventual salida de Samuel obligaría a Scaloni a redefinir la estructura de trabajo para el próximo ciclo mundialista. El paso de ayudante de campo a entrenador principal supone nuevas responsabilidades, desde la planificación deportiva hasta la conducción del vestuario y la toma de decisiones durante los partidos. En ese marco, la continuidad junto al seleccionado aparece como una opción en tensión con el inicio de una carrera independiente.

Decisión pendiente

Por ahora, la continuidad del colaborador no está definida. Mientras Scaloni busca sostener la base que acompañó uno de los períodos más exitosos del seleccionado, la resolución de Samuel será determinante para la conformación del cuerpo técnico de cara al camino hacia 2030. La referencia temporal más concreta sigue siendo diciembre, cuando podría producirse el cierre de su vínculo actual.