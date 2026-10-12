El entrenador de la Selección argentina compartió el recorrido con ciclistas en Buenos Aires. Su continuidad en la AFA sigue sin definirse.

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, participó del Gran Fondo Argentina en Buenos Aires y completó el recorrido junto a otros ciclistas. Su presencia se produjo mientras continúa la expectativa por las conversaciones con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para definir su continuidad al frente del equipo nacional.

La actividad reunió a aficionados de la bicicleta en calles de la capital argentina y mostró al técnico fuera del ámbito habitual del fútbol. Scaloni, nacido en Pujato, se vinculó en esta oportunidad con una práctica que, según el texto original, forma parte de sus preferencias personales desde hace años. La jornada también generó comentarios entre quienes lo reconocieron durante el trayecto.

Una presencia fuera del banco

Durante el recorrido, varios aficionados se acercaron para saludarlo, pedirle fotografías y expresarle su reconocimiento por los títulos obtenidos con la Albiceleste. El entrenador campeón del mundo compartió el evento con otros participantes y dejó una aparición pública distinta de la que ofrece en sus funciones habituales. El episodio no aportó definiciones sobre su futuro deportivo, pero sí volvió a ubicarlo en el centro de la atención de los hinchas.

La continuidad, en discusión

La participación de Scaloni coincidió con la espera por una resolución sobre su permanencia en la Selección argentina. Desde que asumió en 2018, encabezó un ciclo con la conquista del Mundial de Qatar 2022, la Copa América y la Finalissima, según el repaso incluido en la información original. Ese antecedente explica por qué cualquier aparición pública del entrenador vuelve a leerse en clave de futuro institucional.

Por ahora, la imagen que dejó en Buenos Aires fue la de un técnico fuera de la actividad futbolística, compartiendo kilómetros sobre dos ruedas. La definición sobre su continuidad en la AFA sigue pendiente y permanece como la variable central a seguir en los próximos días.