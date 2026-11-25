El equipo de Diego Placente igualó este miércoles en la última fecha del grupo C. Terminó con cuatro puntos y se clasificó a los 16vos de final.

Argentina empató 3-3 con Dinamarca este miércoles por la última fecha del grupo C de la Copa del Mundo Sub-17 y se clasificó a los 16vos de final como segundo de su zona. El resultado le permitió cerrar la fase inicial con cuatro puntos y mantener el lugar de clasificación. El equipo dirigido por Diego Placente quedó detrás del conjunto que terminó primero en la zona.

Primer tiempo adverso El partido comenzó cuesta arriba para el seleccionado argentino, que recibió dos goles en la etapa inicial. Noah Madsen, de penal, abrió el marcador para los europeos y luego Ekene Chukwuani amplió la ventaja. Esa desventaja obligó a Argentina a modificar el desarrollo en la segunda parte para sostener sus chances de avanzar.

Reacción y empate En el segundo tiempo, el conjunto nacional descontó a los 13 minutos por intermedio de Giovanni Baroni. Cuatro minutos después, Juan Cruz Policella estableció el 2-2 y, a los 23 minutos, Alan Alcaraz puso por primera vez en ventaja a la Albiceleste. Cerca del final, Omran Khatar marcó el 3-3 definitivo y dejó el resultado cerrado.

Clasificación asegurada Con el empate, Argentina terminó segunda en el grupo C con cuatro puntos, la misma cantidad que Mozambique. La diferencia quedó definida por el triunfo 2-1 sobre el seleccionado africano en el partido anterior, un resultado que le permitió sostener la ventaja en la tabla. De ese modo, el equipo de Placente avanzó a la siguiente ronda del certamen.

La continuidad del seleccionado en el Mundial dependerá ahora del cruce de 16vos de final, instancia a la que accedió como segundo de su grupo. El dato relevante para la tabla es que la clasificación quedó resuelta por el resultado directo ante Mozambique, tras el empate con Dinamarca.