El partido será el miércoles 2 de diciembre a las 20 en el Madre de Ciudades. La organización definió además el reparto inicial de entradas para ambos clubes.

El Estadio Único Madre de Ciudades, de Santiago del Estero, será la sede de la final de la Copa Argentina entre Boca y Platense, programada para el miércoles 2 de diciembre a las 20.00. La organización del torneo resolvió así una definición que había generado versiones sobre otras plazas posibles. En los próximos días se pondrán a la venta las entradas para el encuentro.

Según la información difundida, Boca dispondrá de aproximadamente 30 mil localidades y Platense contará con una cifra cercana a las 10 mil. La decisión de sostener la fecha respondió a que ni el Xeneize ni el Calamar presentaron objeciones, pese a las especulaciones que surgieron por el calendario del equipo de la Ribera. Ese contexto había abierto la posibilidad de un cambio, pero la programación original se mantuvo.

Definición de sede En la evaluación previa se mencionaron Rosario, Córdoba, Mendoza y hasta La Plata como alternativas. Finalmente, la organización eligió nuevamente el estadio santiagueño, que tiene capacidad para 42 mil espectadores. El escenario ya había alojado la final de la edición 2020/21, cuando Boca le ganó por penales a Talleres.

Además de esa definición, el Madre de Ciudades fue sede de la Supercopa Argentina 2023, en la que Boca venció 3 a 0 a Patronato con tres goles de Darío Benedetto. El historial reciente del estadio también incluye un antecedente relevante para Platense, que allí consiguió el primer título de su historia. El 1° de junio del año pasado, el equipo derrotó 1 a 0 a Huracán con gol de Guido Mainero y se consagró campeón del Torneo Apertura.

Antecedentes del Calamar Un año y medio antes de ese logro, Platense había perdido otra final en el mismo estadio. El 16 de diciembre de 2023, cayó 1 a 0 ante Rosario Central y no pudo quedarse con la Copa de la Liga. En ese momento, Martín Palermo también era el entrenador del equipo, el mismo que ahora lo llevó a disputar la definición de la Copa Argentina.