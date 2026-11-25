Seis años antes de deslumbrar al mundo en el Estadio Azteca frente a Inglaterra, Diego Armando Maradona protagonizó una jugada memorable en Wembley que anticipó su obra maestra de México 1986. Una historia que comenzó en Londres, tuvo la ovación de 92 mil ingleses y terminó convirtiéndose en una de las páginas más gloriosas del fútbol argentino.

El "gol del siglo", como se conoce hasta hoy, tuvo lugar el 22 de junio de 1986 en el partido entre Argentina e Inglaterra que se jugó en el Estadio Azteca en el marco de la Copa del Mundo de 1986. Su autor fue Diego Armando Maradona





Sin embargo el "genio del fútbol mundial", como lo llamó a Diego el uruguayo Víctor Hugo Morales en su inolvidable relato de ese gol, comenzó a diseñar su obra cumbre seis años antes en el mítico Estadio de Wembley en Londres.





El martes 13 de mayo de 1980, la Selección Argentina, campeona del Mundo, visitó a Inglaterra en la catedral del fútbol mundial, en el primer partido de un gira por Europa cuyas próximas paradas serían Irlanda y Austria.





La Albiceleste, dirigida por César Luis Menotti, se presentó con la base del equipo que ganó el Mundial dos años antes, a los que se sumaban los juveniles que se habían consagrado en el Campeonato Mundial Juvenil en Japón en 1979: Barbas, Ramón Díaz y Diego Maradona.





Diego se toma la cabeza, luego de que la pelota no entrara en el arco inglés. Ese día fue muy especial para Diego ya que jugaría por primera vez en el histórico estadio londinense y principalmente porque enfrentaría a uno de sus ídolos, el Ratón Kevin Keegan, balón de oro al mejor jugador europeo de 1978 y 1979, que vestía la camiseta del Hamburgo de Alemania luego de consagrarse en el Liverpool.





Haciendo valer su localía, los ingleses comenzaron mejor llegando en varias oportunidades al arco defendido por el Pato Fillol, que supo controlar la ofensiva del dueño de casa. Argentina también tuvo su oportunidad en los pies de Daniel Valencia.





A los 19 minutos de esa primera parte, apareció toda la frescura de Diego con su 19 años. El Pelusa, como se lo conocía, recibió de Barbas, aguantó la carga de Phil Thompson y giró, dejando en el camino a Raymond Kennedy; encaró a los centrales Kenny Sansom y Phil Neal ingresando al área, quedando cara a cara con Ray Clemence; ante la salida del arquero, definió, pegándole de zurda con cara externa. El balón salió pegado al palo derecho.





Un murmullo bajó de las tribunas e inmediatamente los 92 mil ingleses que presenciaron el partido ovacionaron de pie la jugada de Diego. "Señores, el aplauso de todo el estadio para Maradona", expresaba Enrique Macaya Márquez, quien junto a Mauro Viale, realizaron la transmisión oficial del partido para la televisión argentina.

En esa gira, Maradona comenzó a deslumbrar al mundo con su magia. Luego de esa jugada, antes del final de la primera etapa, David Johnson, de cabeza, abrió el marcador para Inglaterra. En los primero minutos del complemento, el delantero del Liverpool aumentó la cuenta. Descontó Passarella de penal, luego de una infracción a Maradona. Keegan marcó el definitivo 3 a 1 con un remate desde el borde del área.

Finalizado el partido y luego de intercambiar camisetas con su ídolo, Keegan, Diego, ya en el hotel, declaró: “Fue una jugada linda y definí creo con lo mejor que tenía. Ahora si veo la jugada por TV pienso que tenía que haber enganchado para afuera y después haber tocado con derecha a la portería, pero en ese momento pensé que era lo mejor definir ahí y se me fue al lado del palo”.





Finalizada la gira, con victorias sobre Irlanda 1 a 0 y Austria por 5 a 1, de vuelta en Argentina, Lalo de 11 años, uno de los hermanos del Diez, le dijo sobre la jugada: “Diego definiste mal, le hubieras amagado, si el arquero ya estaba en el piso, lo hubieras eludido por afuera y entrado con pelota y todo”.





Esas palabras de su hermano le quedaron grabadas a Diego, palabras que el "barrilete cósmico" recordó aquel caluroso mediodía mexicano en el que gambeteó a medio equipo inglés y cuando enfrentó a Shilton: le amagó, lo desparramó, lo superó por afuera y definió con el arco vacío para alegría de toda Argentina. Aquel diseño de gol que comenzó en Wembley, lo plasmó en el Azteca. "Gracias Dios, por el fútbol, por Maradona".