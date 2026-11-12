La Argentina practicó este miércoles en la previa del amistoso del viernes en La Bombonera. Las incógnitas siguen en el arco, el mediocampo y el ataque.

La Selección Argentina realizó este miércoles una nueva práctica de cara al amistoso del viernes frente a Uruguay, en La Bombonera, en el inicio de la doble fecha FIFA que se completará el martes con el encuentro ante Costa Rica en la provincia de Córdoba. El entrenamiento debió modificar su horario por la visita del Papa. Aunque Lionel Scaloni todavía no confirmó la formación, la actividad dejó indicios sobre el equipo que saldría a la cancha.

La principal incógnita está en el arco y depende de la recuperación de Emiliano Martínez, quien trabaja con una máscara después de la operación en la mandíbula que le realizaron tras un fuerte golpe sufrido en Chelsea. El arquero quiere estar disponible, pero Scaloni deberá definir si lo incluye desde el inicio o si lo reserva para el partido ante Costa Rica. Si no llega en condiciones, el puesto quedará para Gerónimo Rulli.

Defensa y mediocampo

En la práctica, el entrenador entregó 13 pecheras y dejó entrever que 10 futbolistas serían titulares frente a Uruguay. En la defensa, se perfilaron Agustín Giay, Leonardo Balerdi y Lisandro Martínez, mientras que Nicolás Tagliafico tendría ventaja sobre Facundo Medina en el lateral izquierdo. En el mediocampo, las presencias de Enzo Fernández y Alexis Mac Allister aparecen como fijas. Exequiel Palacios también ingresaría en la formación, mientras que Valentín Barco busca un lugar.

Delantera y probable equipo

En el ataque, Nicolás Paz y Julián Álvarez estarían desde el inicio, mientras que Gianluca Prestianni tendría ventaja sobre Thiago Almada para completar el frente ofensivo. La formación ensayada quedó con Emiliano Martínez o Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Exequiel Palacios o Valentín Barco, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Nico Paz, Julián Álvarez y Gianluca Prestianni o Thiago Almada.

El amistoso ante Uruguay está previsto para las 20 y será televisado por TyC Sports. La definición de los tres puestos pendientes quedará para la última práctica o para la evaluación final del cuerpo técnico antes del cruce en Buenos Aires.