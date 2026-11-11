El plantel verdinegro sigue entrenando en Concepción al menos hasta el 1 de diciembre

San Martín inició un período de definiciones deportivas e institucionales tras el cierre de la temporada, con el regreso a Primera División como objetivo para 2027. En el estadio Hilario Sánchez, el plantel sigue entrenándose mientras la conducción del club encara decisiones sobre contratos, licencias y la estructura que sostendrá el próximo proyecto.

En lo inmediato, Nicolás Iachetti y Manuel Cocca rescindieron anticipadamente sus contratos, que vencían el 31 de diciembre. Además, cinco futbolistas quedaron licenciados hasta el inicio de la pretemporada, prevista para enero: Ramiro Rúmbolo, Lautaro Garzón, Nicolás Paz, Sebastián Jaurena y Sebastián González. Según la información disponible, la intención es sostener los entrenamientos hasta el 1 de diciembre, aunque ese cronograma todavía no fue confirmado de manera definitiva.

Mercado abierto Estos movimientos son los primeros de un plantel que aún no tiene definiciones cerradas sobre continuidades e incorporaciones. La conformación del equipo dependerá de las resoluciones que adopte el club en las próximas semanas, en un contexto en el que la pretemporada de enero aparece como el punto de partida para reorganizar el trabajo deportivo. Hasta entonces, la dirigencia deberá ordenar salidas, eventuales refuerzos y la planificación física.

La presidencia, en transición El otro frente abierto es el institucional. Jorge Miadosqui anunció que dejará la presidencia en diciembre, después de 23 años al frente del club, y su salida abrió una discusión interna sobre la sucesión. En las conversaciones del oficialismo aparecen Daniel Salinas, actual vicepresidente segundo y ex jefe de prensa y tesorero, y Alejandro Maturano, socio desde 2004 y vocal titular tras ocho años en la dirigencia. Ninguno de los dos confirmó formalmente su candidatura.

Definición en asamblea La discusión comenzará a tomar forma el 27 de noviembre, cuando se retome la asamblea que quedó en cuarto intermedio. En paralelo, también sigue pendiente la continuidad de Alejandro Schiaparelli como entrenador, una decisión que forma parte del reordenamiento general que deberá encarar la nueva etapa. Con enero como horizonte para la preparación, San Martín necesita cerrar primero su conducción y después el armado futbolístico para sostener el objetivo de volver a pelear por el ascenso.