El entrenador de Minero repasó la caída en la Superfinal y la temporada con tres definiciones. También dejó abierta su continuidad en el cargo.

El Minero perdió dos finales en una semana: primero cayó 2 a 0 ante Sportivo Desamparados en el Torneo Clausura y luego fue derrotado 1 a 0 en la Superfinal del fútbol sanjuanino frente al mismo rival.

Tras esas definiciones, el entrenador Ernesto Fullana hizo un balance de una temporada en la que el equipo llegó a tres finales y no pudo obtener títulos. “La tristeza de no haber podido coronar ninguna de las dos”, expresó al referirse a las últimas caídas.

Sobre la Superfinal, Fullana sostuvo que Minero hizo un buen partido, pero que una distracción resultó decisiva para el resultado. “No lo pudimos remontar, aunque sea para llevarlo a los penales”, señaló el técnico al evaluar el desarrollo del encuentro.

Balance de la temporada El entrenador ubicó el proceso en perspectiva desde noviembre de 2025, cuando comenzó a trabajar con un grupo de jugadores que luego se fue completando hasta conformar el plantel actual. Dijo que el equipo disputó tres finales en el año y que la campaña fue “muy linda y con mucho esfuerzo”. También agradeció la entrega de sus futbolistas y valoró el aporte de los dirigentes encabezados por Marcelo Mena, además del cuerpo técnico, los colaboradores, los kinesiólogos y los médicos.

Continuidad y proyecto Fullana indicó que ya habló con la dirigencia y que su intención es seguir en el cargo. “De mi parte, obviamente, estoy dispuesto a seguir. Verá la dirigencia si piensa lo mismo”, afirmó. Agregó que en los próximos días habrá una charla para definir el armado del plantel y la continuidad de los jugadores para la próxima temporada.

Proyección institucional El entrenador también se refirió al crecimiento del club y descartó que su funcionamiento dependa de un poderío económico extraordinario. Señaló que Minero es una institución ordenada, con apuesta por la formación de juveniles, y mencionó que la Reserva clasificó en los dos torneos y alcanzó semifinales en el último certamen. La definición del plantel para el año próximo quedará supeditada a la conversación pendiente con la dirigencia.