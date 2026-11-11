El argentino quedó en el radar de Williams ante una posible salida de Carlos Sainz. Su regreso dependería de cláusulas contractuales y de un acuerdo entre escuderías.

El futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1 volvió a quedar ligado a un eventual reacomodamiento en la grilla, en un escenario que podría abrirle una puerta de regreso a Williams. La hipótesis surge a partir de una posible salida del australiano Oscar Piastri de McLaren, movimiento que desencadenaría una cadena de decisiones entre equipos. En ese esquema, el piloto argentino aparece como una de las alternativas que la escudería británica tendría bajo análisis.

Respaldo interno

El apoyo del director James Vowles al corredor de Pilar sigue vigente, según el propio recorrido del piloto dentro de la estructura. Vowles fue una pieza clave en la llegada de Colapinto a la categoría reina durante el campeonato de 2024. Ese antecedente sostiene la posibilidad de que el argentino vuelva a ser considerado si se abre una vacante en el equipo de Grove.

La cadena de movimientos

La eventual salida de Piastri de McLaren empujaría a la conducción encabezada por Zak Brown a buscar al español Carlos Sainz, quien hoy corre en Williams junto al tailandés Alex Albon. Si Sainz dejara la escudería, quedaría libre un asiento de primera línea y Colapinto pasaría a integrar el grupo de principales candidatos para ocuparlo. El movimiento dependería, sin embargo, de una secuencia de decisiones todavía no confirmadas.

Condiciones contractuales

El marco contractual también condiciona cualquier definición. Colapinto disputará en 2027 el tercer año del acuerdo de cesión por cinco temporadas pactado con Alpine, escudería donde conserva su titularidad. Por eso, un regreso a Williams requeriría activar una cláusula de repesca o cerrar un acuerdo formal entre ambas estructuras para la temporada 2028. Ese punto contractual es el principal obstáculo para una eventual reubicación del argentino.

Escenario abierto

Por ahora, el cuadro descrito corresponde a hipótesis de mediano plazo dentro del mercado de pases de la Fórmula 1. La consideración de Colapinto como alternativa se apoya en la valoración que mantiene Vowles sobre su rendimiento y proyección. El próximo punto a seguir es si se concreta algún cambio en McLaren o en Williams, porque de esa definición dependería cualquier negociación posterior.