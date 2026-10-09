En un video de Adidas, Lionel Scaloni agradeció haber dirigido a Lionel Messi y resaltó su liderazgo. También dijo que su influencia seguirá para nuevas generaciones.

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, difundió un mensaje sobre Lionel Messi en el que agradeció haberlo dirigido y remarcó su peso dentro del equipo nacional. La pieza fue grabada para Adidas, previo al partido ante Benín, y volvió a poner en foco el cierre de una etapa del capitán con la camiseta argentina.

“Ojalá que nunca se despegue de esta camiseta; no se tiene que despegar. Él será la luz que iluminará a un montón de chicos y un montón de generaciones que van a venir atrás”, expresó Scaloni en la grabación. El entrenador vinculó así la figura de Messi con la continuidad simbólica de la Selección y con su proyección hacia las camadas que vienen.

Agradecimiento y recorrido

En otro tramo, Scaloni sostuvo: “Lo quiero mucho y le agradezco un montón. Nos ha dado la ilusión de poder conseguir títulos y de ver a un futbolista extraordinario que no se va a repetir. Soy un privilegiado de haberlo podido tener”. También señaló que, tiempo atrás, existía la “melancolía” por una posible despedida del rosarino, y añadió que lo conseguido por el capitán “muy merecido lo tiene”.

El entrenador agregó que lo que transmite Messi es “increíble” y describió una transformación sostenida dentro del plantel. Dijo que el futbolista “tenía códigos”, que entendía lo que ocurría “dentro de una cancha y de un vestuario” y que, aun siendo “el mejor de todos”, se integró como “uno más”.

Impacto en el grupo

Scaloni también afirmó que Messi fue atravesando etapas hasta convertirse en uno de los referentes más veteranos y en quien “empezó a comandar todo lo que se vio estos últimos años”. Según el entrenador, su influencia excede a la Argentina y alcanza incluso a personas que no son del país y a rivales, por el modo en que representa a la Selección.

El mensaje se conoció en el marco de la despedida del capitán del seleccionado y quedó centrado en su continuidad como referencia para el recambio generacional. La pieza no incluyó definiciones deportivas nuevas, pero sí reforzó la lectura institucional sobre el lugar que Messi ocupa en la historia reciente del equipo y en su proyección futura.