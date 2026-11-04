La Selección Argentina afrontará la próxima doble fecha FIFA sin dos de sus tres capitanes. Cristian “Cuti” Romero y Lautaro Martínez no fueron citados por Lionel Scaloni debido a distensiones musculares y no serán arriesgados.

El otro capitán designado es Emiliano “Dibu” Martínez, aunque todavía se recupera de la fractura de mandíbula que sufrió a mediados de septiembre en la Premier League. Por esa situación, su presencia como titular en los amistosos ante Uruguay y Costa Rica no está garantizada.

Definición pendiente A poco más de una semana del clásico rioplatense, la incógnita pasa por quién llevará la cinta el 13 de noviembre en La Bombonera. Si el arquero del Chelsea está en condiciones de atajar, será el capitán. Si no, el cuerpo técnico deberá resolver entre otros referentes del plantel.

Entre las alternativas aparece Nicolás Tagliafico, una presencia habitual desde el comienzo de la era Scaloni y el primer capitán que tuvo el entrenador en septiembre de 2018. También figura Lisandro Martínez, otra opción para asumir la conducción dentro del campo de juego.

Otras referencias En el mediocampo sobresalen Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, en un contexto en el que la lista tampoco incluye a Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso ni a Leandro Paredes, suspendido por diez partidos. La definición sobre el brazalete quedará atada a la condición física de Emiliano Martínez y a la formación que disponga Scaloni para el primer compromiso en Buenos Aires.