Tras las decisiones arbitrales cuestionadas en el Superclásico del domingo, Stéfano Di Carlo confirmó que River pidió formalmente a la AFA que Nicolás Ramírez no vuelva a dirigirlo. El presidente del club indicó que la presentación fue realizada por nota y que el planteo alcanza los Superclásicos de 2024, 2025 y 2026. La medida institucionaliza un reclamo que River vincula con una serie de fallos que considera perjudiciales.

Antecedentes del reclamo Di Carlo sostuvo que la referencia no se limita al 1-0 de la 15ª fecha del Torneo Clausura, sino también al 2-0 del Clausura 2025. En ese partido, según el dirigente, Ramírez no sancionó una falta de Milton Giménez sobre Paulo Díaz en la acción previa al primer gol de Boca, convertido por Exequiel Zeballos. También recordó el 2-1 del Apertura 2025 en el Monumental, con goles de Franco Mastantuono y Sebastián Driussi, y el 1-0 de 2024 en la Bombonera, con tanto de Manuel Lanzini.

Balance del árbitro En total, Ramírez dirigió a River en 22 oportunidades. El saldo, según los datos difundidos, fue de 11 victorias, 3 empates y 8 derrotas para el equipo de Núñez. Además, le mostró seis tarjetas rojas a futbolistas de River y seis a sus rivales, y sancionó seis penales a favor y tres en contra. Frente a Boca, el registro quedó con dos victorias y dos derrotas para River, con las últimas dos caídas consecutivas y bajo cuestionamientos por el arbitraje.

La posición de River En diálogo con ESPN, Di Carlo remarcó: "Lo único para agregar concreto es que hemos pedido que Ramírez no nos dirija más". También explicó que la decisión no se tomó antes porque, según su versión, la acumulación de situaciones incómodas con distintos árbitros llevó al club a formalizar el pedido después de esta seguidilla de tres partidos. La declaración deja planteado un conflicto institucional con la conducción arbitral que River sitúa dentro de una secuencia más amplia de episodios.

Relación con AFA El presidente de River agregó que la postura del club responde a "un montón de hechos que empiezan a complicarse a partir del famoso penal a Ángel Correa en cancha de Tigre". Después del Superclásico, tanto Di Carlo como otros dirigentes y exdirigentes, entre ellos Rodolfo D'Onofrio y Matías Patanian, realizaron críticas públicas al arbitraje en redes sociales. El próximo paso dependerá de la respuesta de la AFA y de cómo se resuelva la designación arbitral en los partidos siguientes de River.