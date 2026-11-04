Los dos argentinos jugarán por un lugar en los octavos de final del último Masters 1000 de la temporada en Francia .

Los tenistas argentinos Tomás Etcheverry y Thiago Tirante buscarán este miércoles un lugar en los octavos de final del Masters de París, el último torneo de la categoría Masters 1000 en la temporada. La instancia resulta relevante porque reúne a varios de los principales jugadores del circuito y cierra el calendario de ese nivel. En ese contexto, cada avance incide en el rendimiento deportivo y en la acumulación de puntos para el ranking.

Etcheverry será el primero en salir a la cancha y enfrentará al australiano Alex de Miñaur (8°), uno de los jugadores más regulares del circuito. El argentino llegaba al certamen con seis derrotas consecutivas, pero cortó esa serie este martes al vencer en tres sets al ruso Andrey Rublev. Ese triunfo le permitió sostenerse en competencia y sumar una victoria de peso frente a un rival ubicado entre los mejores del cuadro.

Tirante, por su parte, atravesó una situación particular que terminó favoreciéndolo. Había perdido ante el italiano Mattia Bellucci en la última ronda de la clasificación, pero la baja de Flavio Cobolli le abrió el ingreso al cuadro principal como lucky loser, es decir, un jugador que entra al torneo pese a haber caído en la qualy por una vacante de último momento. Además, quedó habilitado para comenzar directamente desde la segunda ronda, donde se medirá con el alemán Jan-Lennard Struff.

Antecedentes recientes: Tirante tuvo actuaciones destacadas este año en los torneos de Masters 1000, con octavos de final en Roma y Canadá, y cuartos de final en Cincinnati. Ese recorrido explica por qué su presencia en París aparece como una oportunidad para sostener su rendimiento en el tramo final de la temporada. Para Etcheverry, en tanto, el desafío pasa por confirmar la recuperación iniciada ante Rublev frente a un rival de mayor consistencia.

Agenda del cuadro: entre los candidatos al título también jugarán este miércoles el alemán y número 1 del mundo, Alexander Zverev, el español Carlos Alcaraz (2°) y el serbio Novak Djokovic (10°). Sus presentaciones forman parte de una jornada que puede empezar a ordenar el cuadro hacia las rondas decisivas. Para los argentinos, el resultado de este turno definirá si continúan en carrera en el cierre del último Masters 1000 del año.