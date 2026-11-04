El arquero del FC Andorra, Jesús Owono, difundió sus primeras palabras públicas tras la muerte de Jesús de Miguel, delantero del Tenerife con quien protagonizó el choque durante un partido. En un comunicado emitido por su club, el guardameta afirmó: “Estos están siendo los días más difíciles de mi vida”. El caso generó repercusión en el fútbol español por el desenlace del episodio y por las medidas adoptadas en la competencia.

Owono agregó: “Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar nada de lo que ha pasado. Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús”. También se refirió al entorno del atacante y dijo: “Pienso en él, en su familia y en todas las personas que lo querían”. En el mismo mensaje, señaló que deberá afrontar “muchas cuestiones” por lo sucedido, aunque sostuvo que en este momento no puede pensar en otra cosa que no sea la pérdida.

El episodio ocurrió durante un encuentro entre ambos equipos, cuando De Miguel cayó inconsciente sobre el césped después de impactar con el arquero. Pese a la asistencia recibida, el delantero del Tenerife falleció horas más tarde en el hospital. El FC Andorra informó además que, como gesto de acompañamiento, su plantel realizó este miércoles un minuto de silencio antes del entrenamiento y que Owono no participó de la práctica.

Suspensión de partidos Las autoridades confirmaron también la suspensión de dos compromisos de la 13ª fecha de la Segunda División española: Granada-Tenerife y Andorra-Mallorca. El primero debía disputarse el sábado 7 de noviembre en Los Cármenes, mientras que el segundo estaba programado para el domingo 8 en el Estadi de la FAF. La decisión alteró la agenda de la jornada y dejó pendiente la reprogramación de ambos encuentros.