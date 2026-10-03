La Selección Argentina afrontará este sábado su segundo amistoso de la fecha FIFA en el Monumental. Lionel Scaloni definió la formación con Facundo Medina y Gianluca Prestianni desde el inicio.

La Selección Argentina jugará este sábado desde las 21 en el estadio Monumental ante Burkina Faso, en su segundo amistoso de la fecha FIFA, con la formación titular ya confirmada por Lionel Scaloni.

El entrenador mantuvo abiertas varias variantes durante la semana de trabajo, aunque finalmente resolvió cambios respecto del equipo que goleó a Bolivia en Córdoba. La definición responde a la intención del cuerpo técnico de seguir evaluando alternativas de cara a los próximos compromisos internacionales.

Definiciones en defensa y mediocampo En la última línea, la principal duda estaba en el lateral izquierdo. En el partido anterior, ese puesto fue ocupado por Román Vega, pero esta vez el elegido fue Facundo Medina, quien sale desde el arranque. En el mediocampo también hubo competencia por la banda izquierda, donde ante Bolivia jugó Gianluca Prestianni.

Para ese sector, el cuerpo técnico evaluó a Matías Soulo, de Roma, y a Valentín Barco, de Chelsea, aunque ninguno de los dos quedó finalmente entre los titulares. En la zona creativa, Nicolás Paz conservó su lugar tras el rendimiento mostrado en el último partido, mientras Franco Mastantuono quedó como alternativa desde atrás.

La ofensiva y el once inicial En ataque, Scaloni ratificó la dupla de Julián Álvarez y Lautaro Martínez, que vuelve a compartir el frente ofensivo. La formación confirmada es con Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Nicolás Paz, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Gianluca Prestianni; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

El encuentro servirá para seguir ajustando variantes dentro de la preparación internacional del seleccionado. Tras este amistoso, el cuerpo técnico continuará con la evaluación de nombres y sociedades de juego en función del calendario que viene.