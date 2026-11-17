A pocas horas del amistoso en el Kempes, comenzaron a entregar tickets sin costo. Hasta el lunes se habían vendido menos de 20.000 entradas para un estadio de 57.000 lugares.

La escasa demanda para el amistoso entre Argentina y Costa Rica derivó en la distribución de entradas gratuitas entre simpatizantes que se acercaron al hotel donde concentra el plantel nacional. La medida se conoció a pocas horas del partido y expuso una venta muy por debajo de lo previsto para el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba. Según lo informado, algunos hinchas llegaron a recibir hasta cuatro localidades.

El encuentro se jugará este martes desde las 20. Hasta el lunes se habían comercializado menos de 20.000 tickets, una cifra baja frente a la capacidad del estadio, estimada en unos 57.000 espectadores. Esa diferencia obliga a la organización a sostener una estrategia para evitar tribunas vacías en un amistoso internacional.

Los valores fijados para asistir al partido eran de $80.000 para las populares, $125.000 para la platea Gasparini y $145.000 para la Ardiles. La referencia de precios ayuda a explicar el nivel de demanda registrado antes del inicio del operativo de reparto. En ese marco, la organización buscó ampliar la asistencia sin modificar la condición de acceso al estadio.

Condiciones de ingreso Pese a la entrega de localidades, se aclaró que no se permitirá el ingreso sin entrada. Los espectadores deberán contar con el ticket físico impreso y presentarlo en los controles de acceso al estadio. La medida mantiene el requisito formal de admisión y deja como variable central la cantidad de público que finalmente ocupará las tribunas este martes.