Milton Delgado sufrió un esguince de grado 1 durante el entrenamiento de Boca y, en principio, no tendría impedimentos para llegar a la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro, prevista para el sábado 21 de noviembre. El mediocampista debió dejar la práctica tras una molestia provocada por un pelotazo y luego fue sometido a estudios para descartar una lesión de mayor gravedad. El diagnóstico llevó alivio al plantel que conduce Rodolfo Arruabarrena, aunque la decisión sobre su presencia desde el arranque quedará supeditada a su evolución en los próximos días.

El episodio en la práctica se produjo cuando el volante recibió un impacto en la punta de uno de sus pies, con repercusión en la rodilla. Pese a que continuó trabajando con sus compañeros, el dolor aumentó y el cuerpo médico resolvió realizar imágenes para establecer el alcance de la lesión. Los estudios confirmaron un esguince leve y, de acuerdo con lo informado, el cuadro no le impediría jugar la final. En Boca serán cautos hasta comprobar cómo responde físicamente en la semana previa al partido.

Una pieza central Delgado, surgido en Rafael Castillo, se consolidó como una pieza importante del equipo por su capacidad para acompañar a Leandro Paredes tanto en la recuperación como en la distribución del juego. Esa versatilidad explica por qué no tiene un reemplazante natural en el plantel y por qué el resultado de los estudios fue considerado un alivio en el predio de Ezeiza. La eventual ausencia obligaría a modificar la estructura del mediocampo en un partido de alta exigencia deportiva.

Las alternativas Si el jugador no llegara en condiciones, Arruabarrena cuenta con dos opciones: Tomás Belmonte y Rodrigo Battaglia. Este último volvió a entrenarse con normalidad y estará entre los suplentes, según lo informado. Ambos tienen características distintas y cualquiera de las variantes forzaría una reorganización del mediocampo, ya que ninguno ofrece la misma dinámica que Delgado.

Agenda ajustada La final ante Atlético Mineiro también impacta en el calendario local de Boca, que postergará su cruce de octavos del Torneo Clausura frente a Independiente Rivadavia. Ese partido se jugará el 25 de noviembre en La Bombonera, una vez resuelta la definición continental. En ese marco, la evolución física de Delgado será uno de los puntos a seguir hasta el cierre de la semana.