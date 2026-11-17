El arquero Emiliano Martínez volverá a la titularidad esta noche en el amistoso de la Selección Argentina ante Costa Rica, desde las 20 en el Mario Alberto Kempes. Si mantiene el arco en cero, igualará la marca de Sergio Romero y llegará a 47 vallas invictas con el seleccionado.

La confirmación llegó de la mano de Lionel Scaloni, entrenador del equipo, quien en su última conferencia de prensa explicó: “Emiliano (Martínez) va a atajar. En el partido anterior era un riesgo y confiamos en Gero (Rulli)”. La decisión se da después de que el arquero marplatense observara desde el banco de suplentes el clásico ante Uruguay en La Bombonera.

Martínez ya está recuperado de la fractura de mandíbula que sufrió a mediados de octubre en el partido Chelsea-Everton, a raíz de un choque de cabezas con Jarrad Branthwaite. Esa lesión había condicionado su disponibilidad en la fecha anterior, motivo por el cual el cuerpo técnico optó por Gerónimo Rulli para ese compromiso.

La marca en juego tiene un dato adicional: Romero necesitó 96 partidos para alcanzar sus 47 vallas invictas, con una efectividad del 48,96%, mientras que Martínez llegó a 71 encuentros y un 65,71% de eficacia. En esa estadística también aparece Roberto Abbondanzieri, con 22 arcos en cero en 49 presentaciones.

El amistoso de esta noche ofrece, además del resultado, una referencia estadística para la continuidad del ciclo de Scaloni. Si el arquero no recibe goles, pasará a compartir el récord con Romero; si encaja un tanto, la marca seguirá vigente y quedará pendiente para otra presentación del seleccionado.