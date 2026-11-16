El técnico habló tras la derrota ante Uruguay y relativizó la menor concurrencia en La Bombonera. También confirmó el regreso de Emiliano Martínez como titular.

El técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, se refirió a la menor presencia de público en la derrota por 2-1 ante Uruguay en La Bombonera y sostuvo que el acompañamiento se mantendrá en los momentos decisivos. “La gente valora el gasto que tiene: ir a una cancha es cuestión de cada uno, pero es incondicional; sabemos que cuando las papas quemen van a estar”, afirmó.

Rotación para el amistoso

El entrenador anticipó que realizará entre 4 y 5 cambios para el partido de este martes frente a Costa Rica, en el estadio Mario Alberto Kempes, aunque no dio a conocer los nombres. También confirmó que Emiliano “Dibu” Martínez volverá a ser titular bajo los tres palos. La modificación forma parte de una agenda de amistosos en la que la Selección no suma puntos por su clasificación directa al Mundial como uno de los anfitriones.

Pruebas y alternativas

Scaloni defendió la utilidad de esos encuentros para evaluar jugadores y ajustar variantes. “Cada partido con esta selección es una historia diferente y no pensamos si son por los puntos”, señaló. Agregó que, aun sin la presión de la tabla, los rivales exigen al máximo y que eso permite probar futbolistas jóvenes. En ese marco, destacó que jugadores como Cristian “Cuti” Romero o Leandro Paredes son “difícil de reemplazar”, pero que el cuerpo técnico busca alternativas, como ocurrió con Exequiel Palacios ante Uruguay.

Lectura del fútbol local

El entrenador oriundo de Pujato también valoró el aporte de instituciones como Vélez y Boca en la aparición de juveniles. Mencionó a la zaga central del club xeneize, integrada por Facundo Herrera y Lautaro Di Lollo, y sostuvo que es positivo que los futbolistas acumulen más partidos antes de emigrar. “No es lo mismo jugar 50 o 100 partidos e irse a Europa”, dijo, al remarcar que esa continuidad mejora la preparación de los jugadores para la Selección.

Proyecto hacia 2030

Consultado por el trabajo de mediano plazo, Scaloni explicó que el cuerpo técnico piensa en el proceso hacia el Mundial 2030 con una base ya consolidada. Dijo que el desafío es completar los espacios que dejaron futbolistas de jerarquía y sumar nombres que puedan sostenerse en el tiempo. En ese esquema, consideró que la base del equipo puede pasar de 14 a 20 jugadores según las pruebas y las necesidades de cada etapa.

Sobre Costa Rica, recordó el antecedente de un partido jugado en Los Ángeles hace dos años, cuando Argentina se fue al descanso en desventaja 1-0, y advirtió que se trata de un rival exigente. También mencionó el rendimiento del seleccionado centroamericano frente a Ecuador y remarcó que, más allá del amistoso, el equipo argentino debe sostener su nivel para evitar sorpresas. El encuentro de este martes servirá como nueva prueba para la rotación prevista por el cuerpo técnico.