El certamen se hará en el Estadio Aldo Cantoni y reunirá delegaciones de todo el país. La entrada será libre y gratuita.

San Juan será sede de un nuevo campeonato nacional de judo que reunirá a aproximadamente 1.500 competidores de distintos puntos del país, desde Jujuy y Formosa hasta Tierra del Fuego. La competencia se desarrollará en el Estadio Aldo Cantoni y tendrá entrada libre y gratuita.

Según explicó uno de los organizadores, esta será la tercera competencia que se realiza en el último tiempo, después de un torneo de clausura el año pasado y otro de apertura durante este año. Con esta nueva edición, San Juan alcanzará nueve campeonatos organizados a lo largo de su historia, de acuerdo con esa referencia.

Categorías y alcance

El programa incluirá categorías infantiles, juveniles y combates de cinturones negros, uno de los principales atractivos del certamen. Además de los deportistas, se prevé la llegada de técnicos, familiares y acompañantes de las delegaciones, lo que amplía el movimiento alrededor de la competencia.

Organización y asistencia

Desde la organización recomendaron asistir con anticipación por la cantidad de participantes y público que se espera recibir. La jornada buscará mostrar el crecimiento del judo y el nivel de sus representantes en todo el país, en una convocatoria que concentrará actividad deportiva durante el evento en el Aldo Cantoni.