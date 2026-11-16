El DT de la Selección Argentina habló antes del amistoso del martes en Córdoba. Dijo que Emiliano Martínez atajará y que el equipo tendrá variantes.

La Selección Argentina recibirá a Costa Rica este martes desde las 20 en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba, por el segundo amistoso de la fecha FIFA. En la previa del encuentro, Lionel Scaloni confirmó que Emiliano “Dibu” Martínez volverá al arco y anticipó que realizará entre cuatro y cinco cambios respecto del equipo que perdió 2-1 ante Uruguay en La Bombonera. La práctica de este lunes terminará de definir la formación.

El director técnico explicó que el arquero “va a atajar” y señaló que en el partido anterior estaba en condiciones, pero se lo preservó por precaución. “Estaba en condiciones en el anterior partido pero era un riesgo y, como confiamos en Gero (Rulli) también optamos por cuidarlo”, indicó. Sobre la cantidad de variantes, agregó: “Vamos a hacer cuatro o cinco cambios, depende del entrenamiento”.

Análisis del rival Scaloni también se refirió a Costa Rica y recordó el cruce disputado en Los Ángeles en 2024, cuando el seleccionado dirigido por Gustavo Alfaro complicó a la Argentina en el inicio del partido. “En el primer tiempo nos llevamos una sorpresa y perdíamos 1-0. Tiene buenos futbolistas, un entrenador que los hace jugar bien”, dijo. Añadió que, con la pelota, el equipo centroamericano modifica su sistema de juego y lo definió como un rival “interesante” y “difícil”.

Lectura del partido ante Uruguay El entrenador volvió sobre la caída del viernes y sostuvo que el equipo “hizo un buen partido” y que jugó a lo que venía mostrando. Señaló que el primer tiempo fue bueno, con posesión y situaciones, pero que los cambios del entretiempo también respondieron a la necesidad de probar variantes. “No tuvimos tiempo de reacción porque nos hicieron dos goles y el partido se empezó a desvirtuar”, afirmó. También dijo que el resultado “no nos gusta” pero que le da tranquilidad el rendimiento general del equipo.

Base y próximos pasos Pese a las modificaciones previstas, Scaloni sostuvo que Argentina jugará “de la misma manera” y sin cambiar el sistema, aunque admitió que podría incorporar “algún jugador más extremo”. Además, remarcó que el proceso está en una etapa de prueba para ir completando espacios y detectar futbolistas que puedan sostenerse en el tiempo. En ese marco, señaló que hay jugadores lesionados y otros que no fueron convocados por la programación de sus clubes, mientras que la práctica de este lunes quedará como la última instancia para cerrar la formación.