La Selección argentina Sub-17 llegó a Doha, Qatar, para disputar la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA, que comenzará el 19 de noviembre y finalizará el 13 de diciembre. El plantel dirigido por Diego Placente iniciará este martes por la tarde su preparación con una práctica a puertas cerradas. El debut será el jueves 19 de noviembre, a las 13.00, frente a Australia.

El combinado nacional integra el Grupo C junto con Australia, Mozambique y Dinamarca. La fase inicial del certamen se jugará con 48 selecciones, distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos. Avanzarán a los dieciseisavos de final los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros, antes de pasar a una eliminación directa. El partido inaugural de la Argentina será en el complejo Aspire Zone de Al Rayyan, en Doha.

Calendario de la fase de grupos El segundo compromiso será el domingo 22 de noviembre, a las 12.30, ante Mozambique, también en el Aspire Zone de Al Rayyan. Luego, la Argentina cerrará la zona el miércoles 25 de noviembre, a las 12.30, frente a Dinamarca. La final del torneo está prevista para el Ahmad bin Ali Stadium.

Antecedentes recientes En sus últimas tres participaciones, la selección quedó eliminada en los dieciseisavos de final ante México en 2025. Su mejor actuación fue en Indonesia 2023, cuando terminó cuarta tras perder por penales la semifinal frente a Alemania y caer luego ante Senegal en el partido por el tercer puesto. En 2019, en tanto, cerró su recorrido en octavos de final con una derrota frente a Paraguay.

La competencia en Qatar vuelve a concentrar la atención sobre una categoría que suele funcionar como antesala de la selección mayor. El formato del torneo y la exigencia de la fase de grupos obligan a una clasificación temprana, dado que solo una parte de los terceros puestos seguirá en carrera. El rendimiento en esa instancia definirá si el equipo continúa en el cuadro eliminatorio o queda fuera del certamen.