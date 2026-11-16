El vuelo quedó postergado y la delegación viajará el martes para enfrentar a Costa Rica. Lionel Scaloni dará hoy su conferencia de prensa en Ezeiza.

La Selección argentina modificó su cronograma por cuestiones climatológicas en la provincia de Córdoba y postergó el vuelo previsto para este lunes. La delegación viajará el martes a las 10:30, el mismo día en que disputará su último partido del año ante Costa Rica.

El encuentro está programado para las 20:00 en el estadio Mario Alberto Kempes, en la capital cordobesa. El equipo dirigido por Lionel Scaloni llega después de la derrota por 2-1 frente a Uruguay en La Bombonera, en el marco de la fecha FIFA.

Actividad previa

Antes del viaje, Scaloni brindará este lunes la conferencia de prensa habitual a las 16:00 en el predio de Ezeiza que lleva el nombre de Lionel Andrés Messi. Más tarde, a las 18:00, el plantel retomará los entrenamientos a puertas cerradas, en la última práctica antes del cruce con el conjunto centroamericano.

El partido servirá para cerrar el año de una etapa que incluyó la extensión del contrato del entrenador y la renovación de varios jugadores tras el retiro de su excapitán, Lionel Messi, el 6 de octubre. Según el cronograma difundido, el plantel completó su entrenamiento este domingo y este lunes quedará concentrado en las tareas finales antes de la partida.

Agenda confirmada

La programación oficial incluye la conferencia de Scaloni a las 16:00, el entrenamiento cerrado a las 18:00 y el vuelo a Córdoba el martes a las 10:30. El partido ante Costa Rica será el cierre de la fecha FIFA y el último compromiso del año para el seleccionado argentino.