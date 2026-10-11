El director técnico de la Selección argentina participó de la cuarta edición de la prueba. La competencia reunió a unos 3.500 ciclistas y tuvo fines solidarios.

El director técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, participó de la cuarta edición del Gran Fondo Buenos Aires y completó el recorrido principal de 129 kilómetros en la Ciudad de Buenos Aires. La competencia reunió a unos 3.500 ciclistas y se desarrolló sobre avenidas y autopistas porteñas.

La largada fue a las 6 de la mañana en el Parque Sarmiento, desde donde partió el circuito principal. El trayecto incluyó las avenidas General Paz, Cantilo, Lugones y 9 de Julio Sur, además del Paseo del Bajo y las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno. Los participantes pasaron también por sectores identificados con el estadio Monumental y el Obelisco.

Scaloni señaló que quiso aprovechar la posibilidad de pedalear sin tránsito vehicular. “Es muy lindo pedalear por Buenos Aires, tenía que venir porque quería disfrutar de la Ciudad sin coche, y la verdad que estuvo muy bueno. Lo disfrutamos mucho”, dijo el entrenador. Su presencia dio visibilidad a una prueba que, además del componente deportivo, se apoyó en un recorrido urbano cerrado al tránsito durante la jornada.

Resultados y autoridades En la competencia principal de 129 kilómetros, Matías Cedeira ganó con un tiempo de 2 horas, 53 minutos y 29 segundos. En el Medio Fondo de 46 kilómetros, el vencedor fue Juan Cruz Saiz, con 1 hora, 18 minutos y 36 segundos. La entrega de medallas estuvo a cargo del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, acompañado por el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny, el secretario de Deportes, Fabián Turnes, los organizadores Matías Gutiérrez Moyano y Gabriela Castillo, y el ex rugbier Hugo Porta.

Macri afirmó: “Preparamos y ordenamos la Ciudad para el Gran Fondo de Buenos Aires, un evento que está a la altura de las grandes competencias del mundo como Nueva York, Milán o San Remo”. La organización informó que destinará parte de la recaudación a construir una pileta adaptada para niños con Trastorno del Espectro Autista en el Parque Sarmiento. Además, la Legislatura porteña declaró el evento de Interés Deportivo por sus iniciativas ambientales de “Carrera Verde” y por el fomento del ciclismo urbano.