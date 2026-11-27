El seleccionado de la Unión Sanjuanina de Rugby disputará el certamen nacional el 28 y 29 de noviembre. Compartirá la Zona 4 con Mar del Plata, Buenos Aires y Uruguay.

El seleccionado de la Unión Sanjuanina de Rugby partió este jueves hacia Paraná, Entre Ríos, para disputar una nueva edición del Seven de la República, programada para el sábado 28 y domingo 29 de noviembre. La delegación representará a la provincia en uno de los torneos más relevantes del calendario nacional de rugby reducido. El certamen reúne a seleccionados de distintos puntos del país y se jugará en el predio El Plumazo del Club Atlético Estudiantes (CAE).

San Juan integrará la Zona 4 junto con Mar del Plata, Buenos Aires y Uruguay, una instancia que le planteará una exigencia alta desde la fase de grupos. La composición del grupo define el nivel de competencia inicial y condiciona las posibilidades de avance en el torneo. En ese marco, la participación sanjuanina se inscribe en una competencia que mide rendimiento deportivo y continuidad de trabajo de los seleccionados provinciales.

Plantel definido

La nómina de 12 jugadores está integrada por Battazzati Estiliano (SJRC), Battezzati Valentino (SJRC), De Francesco Fabricio (SJRC), Dománico Bautista (SJRC), López Alejo (Huazihul), Maldonado Ian (Huazihul), Pallito Tomás (SCA), Pérez Facundo (Huazihul), Quiroga Guillermo (Universidad Nacional), Samborizzi Vitto (Universidad Nacional), Soler Ignacio (Huazihul) y Tinto Valentino (Huazihul). La conformación del equipo refleja la base de jugadores provenientes de clubes sanjuaninos y universitarios. Esa selección define el grupo con el que la provincia afrontará un torneo de dos jornadas.

Cuerpo técnico

La conducción del seleccionado estará a cargo de Pablo Tinto como head coach, con Adrián Battazzati como entrenador. El staff se completa con Ismail Jorge en la preparación física, Javier Calo como kinesiólogo, Germán Hoffmann como manager y Jorge Barrera como responsable de la delegación. La estructura técnica acompaña el viaje con funciones definidas para la competencia y la asistencia del plantel.

Con el plantel ya definido y el traslado concretado, San Juan encarará este fin de semana dos jornadas de competencia ante seleccionados de nivel nacional e internacional. El resultado del grupo y el desempeño en Paraná marcarán el recorrido de la delegación en el torneo. La actividad comenzará con la fase de grupos en El Plumazo, donde la provincia buscará sostener su presencia en el Seven de la República.