Las Azules de la Villa Mallea se impusieron en el tercer partido de la final. Catalina Quintero marcó tres goles en la definición.

El hockey sobre patines femenino de San Juan tiene nuevas campeonas: Concepción derrotó 4 a 3 al Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) en el tercer y decisivo partido de la serie final y obtuvo el título local. La definición se resolvió con una diferencia mínima y con alternancia en el marcador durante todo el encuentro.

Los dos equipos habían ganado un partido cada uno, por lo que el cruce finalizó en un desempate que concentró la atención de la serie. En ese contexto, el partido se transformó en una final efectiva, con goles en ambos arcos y una secuencia de ventaja y reacción que se mantuvo hasta los minutos finales. La resolución fue importante porque definió al campeón después de una serie pareja.

Concepción arrancó en ventaja a los 9 minutos del primer tiempo con un gol de Rocío Rodríguez. Dos minutos después, Rocío Regalado igualó para el SEC, pero a los 16 minutos Catalina Quintero volvió a poner arriba al conjunto azul. Esa primera etapa dejó planteado el desarrollo de un partido abierto, con respuestas rápidas de ambos lados.

Reacción y definición En el complemento, el SEC dio vuelta el resultado con dos tantos de Julieta Martín, a los 4 y 7 minutos, para pasar a ganar 3 a 2. Sin embargo, Quintero empató apenas un minuto después y, a los 10 minutos, convirtió nuevamente para sellar su triplete y el 4 a 3 definitivo. Su actuación resultó determinante en una final que se mantuvo equilibrada hasta el cierre.

El plantel campeón de Concepción estuvo integrado por Zoe Brescia, Pamela Burgoa, Emilia Carrivale, Anabela Flores, Antonella Gonzalez, Natalia Jara, Emma Olivera, Catalina Quintero, Rocío Rodríguez y Lourdes Tabarelli. El director técnico fue José García. Con este resultado, el equipo cerró la serie final en tres partidos y quedó consagrado en el ámbito local.