El 8 de octubre de 1967, ante una multitud que colmó los cerros de la quebrada y con la presencia de Juan Manuel Fangio y Oscar Gálvez, se inauguró el mítico autódromo sanjuanino. En aquella primera competencia de Turismo Carretera, el piloto local Eduardo Copello se quedó con la victoria .

Con un imponente marco de público, que conquistó los cerros de la quebrada, el 8 de octubre de 1967 se inauguró el Autódromo El Zonda, con la presencia del quintúple campeón del mundo de Fórmula 1, Juan Manuel Fangio, y otra de las leyendas del automovilismo argentino, Oscar Alfredo Gálvez.





En ese histórico día, en el que la temperatura alcanzó los 40 grados, el Turismo Carretera, con la presencia de tres sanjuaninos: Eduardo Copello, Julio “Ampakama” Devoto y López Gaido, fue la categoría encargada de inaugurar el circuito.





La carrera, que fue presenciada por el entonces gobernador de facto de San Juan, Edgardo Gómez, fue transmitida por una cadena de emisoras de todo el país y del Uruguay encabezada por radio Sarmiento de la provincia y Mitre de Buenos Aires.





La primera serie, que comenzó a las 10 de la mañana, se la llevó Copello, quien le arrebató la punta a Héctor Gradassi a bordo de un Torino. Mientras que Carmelo Galbato, conduciendo un Ford, se llevó la segunda.

El triunfo se lo llevó Copello conduciendo un Torino. En horas del mediodía se corrió la final. Fangio fue el encargado de dar el banderazo de largada. Inmediatamente el Chevrolet de Carlos Marincovich se apoderó de la punta, seguido por el sanjuanino Copello, que cumplida la primera vuelta lideraba la competencia.

En la séptima vuelta, Marincovich recuperó el primer lugar, hasta la mitad de la competencia, en donde Copello, conduciendo un Torino, se adueñó de la punta hasta ver la bandera a cuadros, aumentando su ventaja en el Campeonato.





"Este es el triunfo más feliz de mi vida. Es maravilloso. Esto de debutar con un triunfo en la inauguración del autódromo en mi tierra, quedará grabado a fuego en mi memoria", dijo finalizada la carrera Copello, cuyo nombre, con los años, quedó grabado en el autódromo.



