El entrenador respondió con una broma sobre un eventual rol del capitán en el Mundial 2030. También sostuvo que lo ve jugando después de esa fecha.

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, fue consultado por la posibilidad de que Lionel Messi se sume al cuerpo técnico para el Mundial 2030 y respondió entre risas: "Si quiere venir, sin ningún problema, ahora que no está Walter".

La frase se produjo en el marco de una referencia informal sobre un eventual regreso del capitán del seleccionado en otra función, después de su etapa como futbolista. Scaloni agregó: "Yo creo que va a seguir jugando; en la Selección no, pero más allá del 2030 va a seguir, ojalá que siga hasta que pueda". La afirmación fue formulada como una apreciación personal del entrenador y no como una decisión institucional de la AFA.

Antecedentes Lionel Messi se retiró de la Selección argentina el 6 de octubre de este año, según el material difundido. Su último encuentro lo disputó en la victoria por goleada ante Benín, donde marcó un gol de penal y fue celebrado por los hinchas que colmaron el estadio Monumental.

Ese partido ocurrió después de una emotiva carta en la que el capitán escribió un extenso mensaje de despedida del combinado Albiceleste, tras perder la final de la Copa del Mundo 2030 frente a España. El texto no aporta precisiones sobre una definición formal de la selección ni sobre un eventual regreso de Messi a la estructura técnica.

Por el momento, la única precisión disponible es la respuesta de Scaloni ante la consulta periodística y su lectura sobre la continuidad deportiva de Messi. No se informaron decisiones de la AFA ni pasos concretos vinculados a una eventual incorporación al cuerpo técnico para el Mundial 2030.