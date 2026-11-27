El presidente de Sportivo Desamparados habló de la final ante Pacífico y evitó entrar en la polémica arbitral. La revancha se jugará el domingo a las 20:30 en General Alvear.

El presidente de Sportivo Desamparados, Martín Sassul, sostuvo que el club llega con expectativas a la revancha de la final de la Región Cuyo del Regional Amateur ante Sport Club Pacífico, que se jugará este domingo desde las 20:30 en General Alvear, luego del 0-0 registrado en la ida en San Juan.

En diálogo con Radio del Sur, el dirigente dijo que está “más que nervioso, ansioso porque llegue el domingo y podamos traernos un buen resultado de Mendoza”, y señaló que desde enero el club trabaja en lo deportivo y en lo institucional para que los futbolistas “solamente tengan que enfocarse en jugar”. Esa referencia ubica el proceso dirigencial en una preparación de varios meses para la instancia decisiva.

La serie y el arbitraje

Consultado por el clima posterior al cruce en San Juan y por las discusiones en torno al arbitraje, Sassul evitó profundizar en la controversia. La serie tuvo además la designación de Diego Novelli en reemplazo de su hermano Lucas Novelli, un dato que alimentó las conversaciones alrededor de la definición. El presidente de Desamparados afirmó: “Tratamos de no meternos, sabemos que son partidos duros, Pacífico tiene un muy buen plantel también, creo que está siendo una gran final entre los dos mejores equipos de la región”.

Plan de juego y contexto

Sobre el partido en el estadio Héctor Moncada, Sassul dijo que el equipo deberá “ir concentrado” y “hacer un partido inteligente”, con la idea de sostener su propuesta de “juego por abajo”. También reconoció que de visitante “siempre es mucho más complicado por la gente”, aunque planteó que esa presión puede ser utilizada por el conjunto sanjuanino para desarrollar su juego. El planteo anticipa un encuentro de alta exigencia deportiva, con el ascenso al Federal A como objetivo en disputa.

Balance institucional

El titular de Desamparados también destacó el año del club en otras disciplinas, al mencionar la consagración en el plano local y la permanencia de la categoría en futsal. En ese marco, adelantó que una de las metas de la dirigencia es avanzar en la consecución de un predio, al que definió como “fundamental” para la institución. Según su propia proyección, ese trabajo se encuadra en un 2027 que será “muy intenso”.

De cara a la revancha, Sassul cerró con un mensaje para los simpatizantes puyutanos y recordó el acompañamiento tras el partido de ida, cuando dijo que fue “muy emocionante” ver cómo aplaudían a los jugadores y seguían alentando. La definición de la Región Cuyo quedará resuelta este domingo en Mendoza, con el resultado global de la serie todavía abierto.