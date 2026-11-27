Boca Juniors comenzó a moverse de cara al próximo mercado de pases y volvió a poner la mirada en Francisco Álvarez. El defensor sanjuanino, actualmente en Argentinos Juniors, aparece entre las alternativas para reforzar la última línea del equipo ante la posibilidad de que Lautaro Di Lollo abandone el club. Por el momento, no existen negociaciones formales por ninguno de los dos futbolistas. En ese escenario, la eventual llegada de Álvarez quedaría atada a una salida en el plantel xeneize.

Antecedentes El interés por el sanjuanino no es nuevo. Durante el anterior mercado de pases, el club de la Ribera ya había seguido sus pasos, cuando Rodolfo Arruabarrena lo tenía en carpeta. La referencia vuelve a instalarlo como una opción considerada por la dirigencia en distintas ventanas de transferencias. En paralelo, en Boca contemplan la posibilidad de recibir ofertas por Di Lollo, aunque hasta ahora no se informaron avances concretos.

La situación en Argentinos En Argentinos Juniors consideran a Álvarez una de las principales alternativas para generar ingresos mediante una transferencia. En septiembre, River presentó una oferta de tres millones de dólares por el 50% de su ficha, pero la propuesta fue rechazada. Ese antecedente ubica al defensor en un escenario de mercado con valor reconocido por el club de La Paternal. Al mismo tiempo, su nombre quedó asociado a la situación económica que atraviesa la institución.

El contexto económico Después de la eliminación frente a Independiente, el propio futbolista expuso las dificultades que viven dentro del club. “Hay chicos que no pueden pagar el alquiler. Mismo la gente que está trabajando en el staff. El clima en el vestuario es incómodo también. Nos miente, un día te dicen que va a llegar esa plata y ni aparece”, manifestó. La frase atribuye a la dirigencia promesas incumplidas sobre fondos que, según su testimonio, no llegaron. Ese cuadro explica por qué una eventual venta aparece como una vía de ingresos para la institución.

Rendimiento y proyección En cuanto a sus números durante la temporada 2026, Álvarez disputó 36 encuentros, convirtió tres goles y recibió 12 tarjetas: 11 amarillas y una roja. Además, participó en 13 partidos en los que Argentinos Juniors mantuvo el arco en cero y solamente se perdió tres presentaciones de su equipo. Con ese registro, su nombre vuelve a aparecer en el radar de Boca. La definición dependerá de los movimientos que se produzcan en el plantel durante el próximo mercado de transferencias.