El argentino sale a pista este viernes para las primeras prácticas libres en Qatar. Llega con 35 puntos y tras su actuación en Las Vegas.

Franco Colapinto volverá a competir este viernes en la Fórmula 1, cuando participe de las primeras prácticas libres del Gran Premio de Qatar. La actividad marca una nueva presentación del piloto argentino en la temporada, luego de su desempeño en Las Vegas. En ese contexto, buscará sostener el nivel mostrado en la fecha anterior y ampliar su cosecha de puntos.

El argentino acumula 35 puntos en el campeonato, según el dato informado en la previa de la carrera. Esa cifra resume su producción hasta esta instancia del calendario y le da margen para intentar mejorar su posición en las próximas fechas. La continuidad en pista también le permitirá medir el rendimiento del auto en un circuito con exigencias distintas a las de la fecha precedente.

Agenda en pista

La actividad en el circuito qatarí comenzará a las 10.30, hora de Argentina, con la primera tanda de entrenamientos. Más tarde, desde las 14, se desarrollará la segunda práctica libre. Ambas sesiones servirán para ajustar la puesta a punto de los monoplazas antes de la clasificación y la carrera.

Transmisión

Los entrenamientos, la clasificación y la carrera del Gran Premio de Qatar podrán seguirse en vivo por ESPN y a través de la plataforma Disney+. Esa cobertura concentrará toda la actividad del fin de semana, en una fecha que puede incidir en la suma de puntos del piloto argentino y en su ubicación dentro del torneo.