Gentileza: Tiempo de SJ

Los disturbios registrados el lunes frente a Unión por el Regional Amateur y este jueves en la final de la Liga Sanjuanina ante Mineros, en el estadio San Juan del Bicentenario, expusieron una disputa interna en la hinchada de Desamparados. El presidente del club, Martín Sassul, reconoció que el conflicto existe y que todavía no fue resuelto. La situación ocurre en la antesala de un nuevo partido como local, previsto para este domingo a las 20:30 frente a Defensores de Belgrano de Justo Daract, por la semifinal del Regional Amateur.

Disputa interna

Sassul habló del tema en una entrevista con el programa De Sobremesa por TELESOL y sostuvo que se trata de un enfrentamiento entre distintos sectores de la barra. “Es un desafío entre ellos mismos, internas de quién maneja la barra. No sé cuáles serán los intereses, si hay económicos, de poder o de barrios”, manifestó. En ese marco, el dirigente indicó que le llegó la versión de una reunión entre barras y representantes de distintos barrios para intentar encauzar el conflicto. “Esto fue lo que me llegó a mí, que se iban a juntar a hablar por el bien del club, algo que me puso muy contento”, expresó.

Medidas de seguridad

La repetición de incidentes obligó a la dirigencia a reforzar el operativo para el próximo compromiso. Sassul confirmó que el club trabaja con la Policía y con organizadores de eventos para definir la seguridad en el estadio. También señaló que uno de los puntos a mejorar es el ingreso del público, después de las complicaciones registradas en los últimos encuentros. La preocupación se concentra en evitar que la tensión entre facciones vuelva a trasladarse a las tribunas y afecte el desarrollo del partido.

Derecho de admisión

Consultado sobre la posibilidad de aplicar el derecho de admisión, el presidente fue categórico: “Sí, se puede aplicar. Se tiene que aplicar”. El derecho de admisión es la facultad de impedir el ingreso a un estadio a personas alcanzadas por una restricción dispuesta por la autoridad competente o por el club, según corresponda. Sassul advirtió además que un episodio de violencia puede derivar en la suspensión del encuentro y perjudicar al equipo en una instancia decisiva del campeonato. En ese contexto, remarcó: “Esos no son hinchas, son bandidos disfrazados de hinchas, que van a buscar provecho, beneficio de algo”.

Partido decisivo

El escenario deportivo agrega presión a la cuestión de seguridad. Desamparados viene de consagrarse campeón ante Mineros y buscará dar otro paso hacia la final del Regional Amateur. Sin embargo, la sucesión de incidentes entre facciones de la hinchada obligó a la dirigencia a concentrarse en la prevención para este domingo. La expectativa institucional pasa por sostener la actividad deportiva sin nuevos hechos de violencia y con un operativo que permita el normal desarrollo del encuentro.



