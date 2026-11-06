Una persona cercana al arquero del Andorra FC dijo que está muy afectado y que su continuidad es incierta. Su familia pidió respeto por su privacidad.

Tres días después de la muerte de Jesús de Miguel, una persona cercana al arquero del Andorra FC afirmó que Jesús Owono estaría evaluando dejar el fútbol profesional. La versión fue atribuida a Ana Maye, coordinadora general de la selección de Guinea Ecuatorial, quien dijo conocer al guardameta desde su adolescencia. El caso sigue vinculado al choque que terminó con el fallecimiento del delantero del Tenerife.

Estado anímico

Maye sostuvo que Owono atraviesa una situación personal compleja y que la carrera deportiva quedó en segundo plano. “Por mucho que se lo digan, le apena muchísimo. Está muy afectado, sobre todo por el niño de un año y medio que tenía Jesús De Miguel y por su viuda. No sabe cómo gestionar todo esto”, señaló. En esa línea, agregó que el arquero “está muy afectado” y que la continuidad en el fútbol profesional estaría en duda.

Repercusiones familiares

La coordinadora relató además que el entorno del jugador recibió insultos y agresiones verbales. Según dijo, al hermano de Owono “lo están llamando asesino”, mientras que en su club “le increpan” y algunos padres también lo insultan. Añadió que su hermana, que estudia en la Universidad de Valencia, sufre por la exposición del caso. Maye pidió que se respete la privacidad de la familia y sostuvo que “no se lo merecen”.

Duelo y contención

Maye también planteó que ambas familias atraviesan un duelo, aunque por motivos distintos. Señaló que la familia de Jesús de Miguel perdió a un ser querido y que la de Owono quedó marcada por lo ocurrido. “Van a tener que convivir con lo ocurrido toda la vida”, expresó, antes de pedir “tiempo, ayuda y tranquilidad” para que el arquero pueda asimilar el hecho. Según su testimonio, la familia del jugador también se ve afectada por tener otros dos hijos pequeños en el hogar.

Mensaje del arquero

El Andorra FC difundió un comunicado en el que Owono dijo atravesar “los días más difíciles” de su vida y reconoció que le cuesta procesar lo sucedido. “Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar nada de lo que ha pasado”, expresó. Por el momento, no se informó una decisión formal sobre su continuidad deportiva y la situación queda sujeta a la evolución personal del futbolista.