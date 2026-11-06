El argentino completó la primera tanda en Interlagos con un tiempo de 1:14.832. A las 16:00 estaba previsto su regreso en las FP2.

La temporada 2026 de la Fórmula 1, que ya consagró a Kimi Antonelli de Mercedes como campeón del año, tuvo este viernes su vigesimoprimera carrera con el Gran Premio de Brasil. En las Prácticas Libres 1, Franco Colapinto terminó noveno y dejó abierta la referencia inicial para el resto del fin de semana en Interlagos.

El argentino marcó su mejor vuelta en 1:14.832, según el registro de la tanda. Ese tiempo le permitió ubicarse dentro del top 10 en una sesión que sirvió para medir rendimiento y ajustar el trabajo de puesta a punto de cara a la clasificación y la carrera.

Referencia interna Colapinto quedó detrás de Gabriele Mini, quien reemplazó a Pierre Gasly y finalizó séptimo. El dato toma relevancia porque muestra la comparación inmediata dentro del mismo entorno competitivo y porque permite dimensionar el lugar del argentino en el arranque del fin de semana.

Desde las 16:00 estaba previsto el inicio de las FP2, la segunda tanda de entrenamientos del día. Esa sesión iba a ofrecer una nueva oportunidad para mejorar el registro y ampliar la base de datos antes de las instancias decisivas del Gran Premio.