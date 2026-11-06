El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, presentó al presidente y CEO de la Fórmula 1, el italiano Stefano Domenicali, la propuesta para que la Ciudad de Buenos Aires vuelva a recibir un Gran Premio en el renovado Autódromo Oscar y Juan Gálvez. El encuentro se realizó en el circuito de Interlagos, en San Pablo, donde este fin de semana se corre el Gran Premio de Brasil. La reunión se inscribe en el proceso que la administración porteña busca consolidar para acercar la categoría al país.

Obra y objetivo deportivo

Según explicó Jorge Macri, la prioridad es terminar las obras del autódromo antes de avanzar en una eventual confirmación de la carrera. “Vinimos a reconfirmar el compromiso y la voluntad que tiene la Ciudad de Buenos Aires de recuperar a la Fórmula 1”, sostuvo el jefe de Gobierno. También señaló que la administración porteña decidió avanzar con la remodelación del circuito aun cuando tenía contrato para el MotoGP, con el objetivo de dejarlo en condiciones para la máxima categoría del automovilismo. En ese marco, definió la inversión como “una cuestión de Estado”.

La propuesta del Gobierno porteño gira en torno a una transformación total del histórico autódromo, con una inversión de 200 millones de dólares en obras que ya comenzaron. El plan incluye la construcción y asfaltado de una nueva pista, un edificio de boxes y un paddock moderno. De acuerdo con la información oficial, el circuito quedará listo para recibir a la Fórmula 1 una vez completadas las intervenciones y cumplidos los requisitos técnicos de homologación.

Capacidad e impacto económico

Las reformas apuntan a ampliar la capacidad del predio, que podrá recibir a más de 125.000 espectadores, y a generar un desarrollo económico para la Ciudad. Acompañaron a Jorge Macri el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny, y el secretario de Deportes, Fabián “Chino” Turnes. El funcionario sostuvo que la reunión fue “muy positiva” y afirmó que los avances de obra en el Gálvez acercan el objetivo de contar con la categoría en la Ciudad.

El Gobierno porteño también vinculó el proyecto con la demanda local por el automovilismo. Según la información difundida, al menos 17 millones de argentinos siguen la Fórmula 1, un interés que se reforzó con la presencia de Franco Colapinto en la máxima categoría. En paralelo, la Ciudad ya tiene confirmada la fecha del MotoGP de Buenos Aires, entre el 9 y el 11 de abril, tras 28 años sin competencia de esa magnitud en el distrito. La administración porteña calcula un impacto económico de 140 millones de dólares para ese evento.

Estado de las obras

Las tareas en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez continúan bajo el diseño del ingeniero alemán Hermann Tilke. La empresa estatal Autopistas Urbanas (AUSA), a cargo de la obra, abrió un nuevo turno nocturno para compensar los efectos del fenómeno de El Niño y evitar que las lluvias afecten los plazos. En octubre comenzó el asfaltado de la pista, luego de meses de pruebas de la mezcla asfáltica, con tres grupos de operarios trabajando en simultáneo y un despliegue de 12 equipos de gran porte.

La recta opuesta y los sectores de las curvas T7, T8, T9, T10, T11 y T12 ya cuentan con la primera de las tres capas de asfalto previstas. Además, se instalaron 1.700 metros de Debris fence, una malla de seguridad, y este mes comenzó su proceso de homologación, con los primeros 350 metros certificados. En paralelo, se colocan los flexbeam triple hoja, denominados guardrails o defensas flexibles. La obra también completó la excavación del túnel de acceso al paddock, una conexión de casi 400 metros que permitirá el ingreso de vehículos pesados sin circular sobre la pista y que demandó 25.000 metros cúbicos de tierra excavada y 7.500 metros cúbicos de hormigón.