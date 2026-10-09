La empresa publicó un mensaje tras las críticas por su aparición en el show de drones en el Monumental. El episodio se dio en la despedida de Lionel Messi con la selección argentina.

La despedida de Lionel Messi con la selección argentina dejó cuestionamientos por el show de drones organizado por la AFA en el estadio Monumental, el pasado martes, tras el partido ante Benín. La discusión se concentró en el tramo inicial del espectáculo, cuando la transmisión mostró la aparición del logo de Sancor Seguros antes del homenaje previsto para el capitán. El episodio derivó en críticas hacia la entidad organizadora y hacia la aseguradora por la inclusión de una pieza publicitaria en un evento de fuerte carga simbólica.

La secuencia cuestionada

Según las imágenes difundidas por la televisión, apenas comenzó el show los drones formaron el logo de la empresa y luego la mencionaron, antes de desarrollar el mensaje dedicado a Messi. El material era parte de un espectáculo visual preparado por la AFA para la despedida del futbolista en Buenos Aires. La reacción del público y de los usuarios en redes se enfocó en ese orden de aparición, que desplazó el homenaje principal a un segundo momento.

La respuesta de la empresa

A través de sus redes sociales, Sancor Seguros publicó un mensaje para referirse a lo ocurrido. La firma escribió: “Llenamos el cielo de luces. Y aprendimos algo: cuando está Leo, el que brilla es solo él. Los escuchamos. Gracias siempre, Capitán”. El texto reconoció de manera implícita las críticas recibidas tras la difusión del show y buscó cerrar el episodio con una referencia directa al homenajeado. No hubo, en el mensaje, una explicación adicional sobre la planificación publicitaria ni sobre la intervención de la empresa en el evento.





Contexto y alcance

El caso expuso la tensión entre la lógica comercial de los eventos masivos y el cuidado de los homenajes deportivos de alta exposición pública. En este caso, la controversia no se centró en el espectáculo en sí, sino en el momento elegido para exhibir la marca, en un acto que tenía como protagonista exclusivo a Messi. La discusión también alcanzó a la AFA, organizadora del show, por la forma en que se integró la publicidad al guion del homenaje.

Lo que sigue

Con el mensaje ya publicado, el episodio quedó instalado en el terreno de la evaluación pública sobre la coordinación entre patrocinio y ceremonia. Hasta ahora, la única respuesta formal conocida fue la de Sancor Seguros en sus redes sociales. El punto a seguir es si la AFA dará una explicación sobre la secuencia del show o si el tema quedará limitado a la reacción de la empresa y al debate generado tras la despedida en el Monumental.