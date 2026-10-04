El Verdinegro recibe al Tricolor por la fecha 32 de la Primera Nacional. Dirige Daniel Zamora en el Hilario Sánchez.

Este es el once inicial con el que empezó el juego San Martín ante Almagro

San Martín de San Juan ya juega ante Almagro en Concepción, por la fecha 32 de la Primera Nacional, con el marcador 0-0 en el arranque del partido. El encuentro se disputa en el estadio Hilario Sánchez y suma puntos relevantes para la recta final del campeonato.

El árbitro principal es el entrerriano Daniel Zamora, encargado de impartir justicia en el estadio sanjuanino. En este contexto, el local busca hacerse fuerte en su cancha y sostener su rendimiento ante su público, en una instancia de competencia donde cada resultado incide en la tabla.

Formación de San Martín Para este compromiso, el entrenador Alejandro Schiaparelli dispuso desde el inicio a Sebastián Díaz Robles; Facundo Nadalín, Mauro Osores, Emanuel Aguilera y Hernán Zuliani; Federico Murillo, Diego Mercado y Luciano Ferreyra; Franco Coronel; Nazareno Fúnez y Leonardo Monje.

El rival Almagro, dirigido por Carlos Mayor, también salió a buscar los tres puntos con Emilio González; Gonzalo Asís, Santiago Chamorro, Brian Negro, Enzo Silcan; Enzo Martínez, Julián Vitale, Franco Bustamante, Tobías Macías; Juan Fernández y Facundo De la Vega. El visitante procura llevarse un resultado positivo de Concepción, en un cruce que, por el momento, se mantiene cerrado y sin goles.

El desarrollo inicial confirma que el partido se juega con paridad y que el primer objetivo de ambos equipos es abrir el marcador. Para San Martín, el dato inmediato es sumar en condición de local en una fecha avanzada del torneo, con la atención puesta en el impacto que cada punto puede tener sobre el tramo final de la competencia.