El Verdinegro juega en Mataderos por la fecha 35 y necesita sumar de a tres para seguir con chances de Reducido. También depende de otros resultados en la recta final.

San Martín de San Juan disputa este lunes un partido determinante ante Nueva Chicago, en Mataderos, por la fecha 35 de la Primera Nacional. El encuentro comenzó a las 13 y encuentra al equipo dirigido por Alejandro Schiapparelli con la obligación de ganar para sostener sus posibilidades de ingresar al Reducido, instancia por el segundo ascenso.

La situación del conjunto sanjuanino quedó condicionada por el empate frente a Temperley en la jornada anterior, resultado que redujo su margen de error. Para seguir con chances, San Martín debe imponerse en sus dos compromisos restantes y, además, observar lo que ocurra con Deportivo Maipú, Atlético de Rafaela y San Martín de Tucumán. El partido, por lo tanto, no solo tiene valor por los tres puntos en juego sino también por su incidencia directa en la tabla.

Un rival urgido

Del otro lado aparece un Nueva Chicago que también atraviesa una etapa comprometida. El equipo local acumula tres derrotas consecutivas y pelea por salir de la zona de descenso, en un contexto agravado por una semana marcada por amenazas y pintadas contra el plantel. El encuentro se disputa sin público local, una medida que modifica el entorno habitual de la cancha y refleja la tensión que rodeó la previa.

La formación y las bajas

Para este compromiso, Schiapparelli dispuso a Sebastián Díaz Robles; Mauro Osores, Hernán Zuliani, Facundo Nadalín y Manuel Cocca; Diego Mercado, Leonardo Monje, Franco Coronel y Sebastián Jaurena; Nazareno Funez y Genaro Rossi. En el banco quedaron Lautaro Garzón, Emanuel Aguilera, Dante Álvarez, Nicolás Pelaitay, Guillermo Acosta, Lucas Acosta, Sebastián González, Rodrigo Nievas y Nicolás Iachetti.

Julián Marchio no integra la nómina porque debe cumplir una suspensión tras su expulsión ante Temperley. Con objetivos urgentes para ambos clubes y poco margen de error, el resultado en Mataderos puede definir el recorrido de San Martín en el tramo final de la temporada. La continuidad de sus aspiraciones dependerá de este partido y de los resultados que se registren en las dos fechas restantes.